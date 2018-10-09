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Facebook'tan iPhone kullanıcılarına kıyak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 18:34 | Son Güncelleme

Facebook Lite, iPhone kullanıcılarından daha az veri çekecek. İşte detaylar!

Facebook'tan iPhone kullanıcılarına kıyak!

Facebook Lite, düşük seviye donanıma sahip Android cihazlarına yönelik olarak geliştirilen bir Facebook uygulaması. Bugün milyonlarca Android kullanıcısı, dev sosyal ağını Facebook Lite uygulaması aracılığı ile kullanıyor.

Şimdi ise 9to5Mac, Facebook'un iOS için bir Facebook Lite uygulaması üzerinde çalıştığını raporladı. Standart Facebook uygulamasının daha hafif bir versiyonu olacak bu uygulama, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda sadece 5 MB yer kaplayacak.

Uygulamanın aynı zamanda yeni amiral gemilerinde bulunan A11 ve A12 gibi oldukça güçlü işlemcileri bulundurmayan eski Apple akıllı telefonları için optimize edildiği belirtiliyor.
Facebook'tan iPhone kıyağı!

Facebook Lite, bunun yanında daha az mobil veri ve şarj harcamaya yönelik olarak geliştiriliyor.

Şimdilik Facebook Lite, eski ve yavaş Android cihazların sayıca üstün olduğu ABD dışında bulunan gelişmemiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarında kullanılabiliyor. Facebook ayrıca ABD'deki Android telefonlara yönelik Facebook Lite uygulamasını da test aşamasında tutuyor.

Facebook Lite'ın iOS versiyonu ilk olarak Türkiye'de bulunan SensorTower tarafından keşfedildi. Uygulama görünüşe bakılırsa ilk olarak ülkemizde kullanıma girecek ve henüz ABD'de kullanıma girmiş değil.

Kaynak: Teknolojioku

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