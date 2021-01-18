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Facebook'tan Türkiye'ye temsilci atama kararı!

18.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Facebook'tan Türkiye'ye temsilci atama kararı!

Son dakika haberine göre Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

Sosyal medya platformu Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı verdiğini duyurdu.

Facebook’tan yapılan açıklamada, “Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.'' ifadeleri kullanıldı. Facebook açıklamasına şöyle devam etti:

''Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz.
Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.

Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Adamı böyle yola getirirler.
Böyle yola gelirsiniz işte..
acele etmeseydiniz? facebookun devrinin geçmesine ne kaldı şunun şurasında.

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