HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook'un kararı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama!

Facebook'un kararı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama!

18.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Facebook'un kararı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram'ın, Türkiye'de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, "Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter ve Yaay hesaplarından yaptığı paylaşımda, reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlara güzel bir haber vermek istediğini bildirdi.

Sayan, "Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Facebook'tan Türkiye'ye temsilci atama kararı!Facebook'tan Türkiye'ye temsilci atama kararı!

Facebook ve Instagram'ın, Türkiye'de de 30'ar milyonu aşkın kullanıcılarının olduğunu belirten Sayan, sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurmalarıyla taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşların muhatap bulabileceklerini vurguladı.

Kanunun getirdiği reklam yasağı ya da bant daraltmayı "özgürlüğe müdahale" olarak görmenin adil olmadığını ifade eden Sayan, birincil amacın vatandaşların başvuru ve cevap alma özgürlüklerini korumak olduğuna dikkati çekti.

Sosyal ağların hayatın gerçeği ve ülkenin misafiri olduğunu belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Siz de benim gibi Twitter ve diğer sağlayıcıların ülkemizde hizmetlerine kesintisiz devam etmesini istiyorsanız sesinizi yükseltin ve çağrı yapın. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'nin kanunlarına da uymaları şart. Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın sözlerini dikkatle okuyalım. 'Veriyi elinde tutanlar, demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Bu, hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir tehdittir.' Son günlerde dünyada yaşananları düşünürseniz, bu sözlerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Biz kendi kanatlarımızla yükselmeye, siber vatanı, dijital sınırlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan, hem bu mücadeleye hem de yerli uygulamalara destek bekliyoruz."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Facebook'tan flaş Türkiye kararı!Facebook'tan flaş Türkiye kararı!
Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Facebook'tan Türkiye'ye temsilci atama kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Apple ve Google'ın banladığı Parler uygulamasından yeni mesaj!

ABD'nin tartışmalı platformu geri mi dönüyor?

Samsung Exynos, Apple M1'e rakip mi oluyor?

Samsung Apple'a rakip mi oluyor?

AOC GK500 oyuncu klavyesini inceledik

AOC GK500 oyuncu klavyesini inceledik

Huawei, AppGallery'nin yeni arayüzünü tanıttı

Huawei AppGallery'i yeniledi! İşte yeni arayüz

Honor V40 5G tanıtım öncesi videoda yakalandı!

Merakla bekleniyordu, ertelendi! Bakın nasıl yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.