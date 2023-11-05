Facebook'un kurucusu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ameliyat oldu! MMA dövüşü için antrenman yapıyordu

Instagram, Facebook, WhatsApp ve Threads’in çatı şirketi olan Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, antrenman sırasında ön çapraz bağını yırttı.

Zuckerberg, Instagram hesabından paylaştığı gönderide şöyle konuştu:

"Antrenman sırasında ACL'mi (ön çapraz bağ) yırttım ve yenilemek için girdiğim ameliyattan yeni çıktım. Benimle ilgilenen doktorlar ve ekip için minnettarım. Gelecek yılın başlarında rekabetçi bir MMA dövüşü için antrenman yapıyordum, ancak şimdi bu biraz ertelendi. Yine de iyileştikten sonra bunu yapmayı dört gözle bekliyorum. Sevgi ve destek için herkese teşekkürler."







