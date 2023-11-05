HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook'un kurucusu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ameliyat oldu! MMA dövüşü için antrenman yapıyordu

Facebook'un kurucusu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ameliyat oldu! MMA dövüşü için antrenman yapıyordu

05.11.2023 09:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un kurucusu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, antrenman sırasında ön çapraz bağını yırttığını açıkladı. Instagram, Facebook, WhatsApp ve Threads’in çatı şirketi olan şirketin CEO'su ameliyat olduğunu söyledi. Zuckerberg, bir MMA dövüşü için antrenman yaptığını dile getirdi.

Facebook'un kurucusu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ameliyat oldu! MMA dövüşü için antrenman yapıyordu

Instagram, Facebook, WhatsApp ve Threads’in çatı şirketi olan Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, antrenman sırasında ön çapraz bağını yırttı.

Zuckerberg, Instagram hesabından paylaştığı gönderide şöyle konuştu:

"Antrenman sırasında ACL'mi (ön çapraz bağ) yırttım ve yenilemek için girdiğim ameliyattan yeni çıktım. Benimle ilgilenen doktorlar ve ekip için minnettarım. Gelecek yılın başlarında rekabetçi bir MMA dövüşü için antrenman yapıyordum, ancak şimdi bu biraz ertelendi. Yine de iyileştikten sonra bunu yapmayı dört gözle bekliyorum. Sevgi ve destek için herkese teşekkürler."


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıpAydın’da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp
Seçim biter bitmez Kılıçdaroğlu ile görüşmüş! Seçim biter bitmez Kılıçdaroğlu ile görüşmüş!
Vatandaşlar panikle ayağa kalktı, sandalyeler adeta uçarak devrildiVatandaşlar panikle ayağa kalktı, sandalyeler adeta uçarak devrildi
Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg Meta

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.