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Facebook ve Google gizli bir anlaşma yaptı

19.01.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Facebook ve Google gizli bir anlaşma yaptı

Facebook, 2017’de Google’ın dijital reklam pazarı üzerindeki kontrolünü tehdit edecek yeni bir çevrimiçi reklam satma yöntemini test ettiğini söylemişti. Ancak iki yıldan kısa bir süre sonra Facebook ve Google gizli bir anlaşma yaptı. İki şirket iddialara göre şimdi bir ittifak içinde.

Facebook projesinden neden geri çekildiğini hiçbir zaman açıklamadı. Ancak internete yeni sızan bazı mahkeme belgelerine göre, Google dijital reklamcılık için en yakın rakibi olan Facebook’a tatlı bir ittifak teklifi yapmış. Anlaşmanın ayrıntıları, geçen ay Teksas’ta bir federal mahkemede yapılan şikayette yeniden düzenlendi. Ancak, New York Times işin aslını ortaya çıkardı.

VERİLEN TEKLİFİN YANINDAN BİLE GEÇEMEMİŞ

İttifak sadece Google ve Facebook arasında değil. 20’den fazla ortak mevcut. Bu ortakların altısının yöneticileri The Times’a, Google ile yaptıkları anlaşmaların Facebook’a verilen teklifin yanından bile geçmediği söylüyor. Arama devi, Facebook’a göre önemli bir avantaj sağlamış. Google ile iş ilişkilerini tehlikeye atmaktan kaçınmak için isimsiz kalmak şartıyla konuşan yöneticiler, Google’ın Facebook’a bu tür avantajlar sağladığını bilmediklerini de söylediler.

Google ve Facebook ise bu tür anlaşmaların dijital reklamcılık sektöründe yaygın olduğunu ve rekabeti engellemediklerini söyleyerek kendilerini savundu. Bir Google sözcüsü olan Julie Tarallo McAlister, Facebook’un Google liderliğindeki programa katılan birçok şirketten biri olduğunu ve Facebook’un diğer şirketlerle benzer ittifaklara ortak olduğunu belirtti.

Google ve Facebook aleyhine açılan davalar son zamanlarda artıyor. Ekim ayında, Adalet Bakanlığı da Google’a dava açtı. Sonucunda Apple ile iPhone’larda ve diğer cihazlarda önceden seçilmiş arama motoru olarak Google’ı öne çıkarmak için bir anlaşma yapıldı.

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