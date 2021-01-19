Facebook ve Google gizli bir anlaşma yaptı

Facebook projesinden neden geri çekildiğini hiçbir zaman açıklamadı. Ancak internete yeni sızan bazı mahkeme belgelerine göre, Google dijital reklamcılık için en yakın rakibi olan Facebook’a tatlı bir ittifak teklifi yapmış. Anlaşmanın ayrıntıları, geçen ay Teksas’ta bir federal mahkemede yapılan şikayette yeniden düzenlendi. Ancak, New York Times işin aslını ortaya çıkardı.

VERİLEN TEKLİFİN YANINDAN BİLE GEÇEMEMİŞ

İttifak sadece Google ve Facebook arasında değil. 20’den fazla ortak mevcut. Bu ortakların altısının yöneticileri The Times’a, Google ile yaptıkları anlaşmaların Facebook’a verilen teklifin yanından bile geçmediği söylüyor. Arama devi, Facebook’a göre önemli bir avantaj sağlamış. Google ile iş ilişkilerini tehlikeye atmaktan kaçınmak için isimsiz kalmak şartıyla konuşan yöneticiler, Google’ın Facebook’a bu tür avantajlar sağladığını bilmediklerini de söylediler.

Google ve Facebook ise bu tür anlaşmaların dijital reklamcılık sektöründe yaygın olduğunu ve rekabeti engellemediklerini söyleyerek kendilerini savundu. Bir Google sözcüsü olan Julie Tarallo McAlister, Facebook’un Google liderliğindeki programa katılan birçok şirketten biri olduğunu ve Facebook’un diğer şirketlerle benzer ittifaklara ortak olduğunu belirtti.