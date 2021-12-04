HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook ve Instagram kullanıcı güvenliğine odaklanacak

Facebook ve Instagram kullanıcı güvenliğine odaklanacak

04.12.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran Facebook ve Instagram kullanıcı güvenliği için bazı yeni adımlar atmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de uçtan uca şifreleme olmuştu.

Facebook ve Instagram kullanıcı güvenliğine odaklanacak

Hatırlayacağınız üzere Facebook kendi şirket ismini değiştirdi ve Meta olarak adlandırıldı. Şimdi ise ilk hamlelerini yapmaya gayret gösteriyor.

Ortaya çıkan son detaylara göre Meta şirketinin kendi uygulamaları için uçtan uca şifreleme kullanacağı söylendi. 2023 yılında bu özellik gelecek. Ancak bazı yetkililer bu özelliğin bazı suçluları yakalamada zorluk çıkartacağını ifade ediyor. Facebook bu konuda kendi stratejisini açıkladı.

Meta şirketi tarafından yapılan açıklamalarda uçtan uca şifreleme mesajlarının taranamadığı ifade edildi. Yani söylediklerine göre şirket bu mesajlara ulaşamıyor. Ancak çocuklara ait olan hesaplara çok fazla istek gönderen kullanıcılar tespit edilecek. Bu kullanıcılar ile ilgili işlem başlatılabilecek.

Çocukların bu konuda bazı ek yetkilere sahip olmaları sağlanıyor. 18 yaşına gelmemiş birisine istek gönderildiğinde bu rapor halinde Meta şirketine ulaştırılıyor. Elbette bu durum çocuğun isteği ile gerçekleşiyor. Tanımadığı birisinden istek alan çocuklar bunu Facebook uygulamasına bildirebilecek. Facebook ve Instagram böylece çocukların güvenliğini sağlamaya çalışacak.
Şirketin hızlı bir şekilde uçtan uca şifreleme sistemine geçmesi bazı çalışanların istifa etmesine neden oldu. Şirket çok hızlı bir şekilde bu sisteme geçiyor ve çalışanlar yeteri kadar buna hazır değil.

Ronaldo Messi’yi yerin dibine gömdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandımCinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandım
PARTNERBabasının son sağlık durumunu açıkladıBabasının son sağlık durumunu açıkladı
Samsung üç yeni otomotiv çipi duyurduSamsung üç yeni otomotiv çipi duyurdu
Anahtar Kelimeler:
facebook Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.