Facebook ve Instagram kullanıcı güvenliğine odaklanacak

Hatırlayacağınız üzere Facebook kendi şirket ismini değiştirdi ve Meta olarak adlandırıldı. Şimdi ise ilk hamlelerini yapmaya gayret gösteriyor.

Ortaya çıkan son detaylara göre Meta şirketinin kendi uygulamaları için uçtan uca şifreleme kullanacağı söylendi. 2023 yılında bu özellik gelecek. Ancak bazı yetkililer bu özelliğin bazı suçluları yakalamada zorluk çıkartacağını ifade ediyor. Facebook bu konuda kendi stratejisini açıkladı.

Meta şirketi tarafından yapılan açıklamalarda uçtan uca şifreleme mesajlarının taranamadığı ifade edildi. Yani söylediklerine göre şirket bu mesajlara ulaşamıyor. Ancak çocuklara ait olan hesaplara çok fazla istek gönderen kullanıcılar tespit edilecek. Bu kullanıcılar ile ilgili işlem başlatılabilecek.

Çocukların bu konuda bazı ek yetkilere sahip olmaları sağlanıyor. 18 yaşına gelmemiş birisine istek gönderildiğinde bu rapor halinde Meta şirketine ulaştırılıyor. Elbette bu durum çocuğun isteği ile gerçekleşiyor. Tanımadığı birisinden istek alan çocuklar bunu Facebook uygulamasına bildirebilecek. Facebook ve Instagram böylece çocukların güvenliğini sağlamaya çalışacak.

Şirketin hızlı bir şekilde uçtan uca şifreleme sistemine geçmesi bazı çalışanların istifa etmesine neden oldu. Şirket çok hızlı bir şekilde bu sisteme geçiyor ve çalışanlar yeteri kadar buna hazır değil.

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