Facebook yapımcıların daha çok kazanmasını istiyor

Facebook videolara reklam ekleme özelliği bir süredir tartışılıyordu. Bu özellik Türkiye’de kullanıma açıldı ve Facebook İçerik Stüdyosu işe öncülük yapacak gibi görünüyor. Facebook üzerinden reklam çalışması yürütmek isteyen herkes, bu stüdyoyu kullanarak çalışabilir.

Facebook uzun bir süredir aktif gelir yaratma konusunda çalışmalar yürütüyordu. Facebook Yayın İçi Reklamlar, bu konuda işin etik yönünü oluşturacak. Kendi videolarına reklam eklemek isteyenler bu yeni özelliği kurallar çerçevesinde yürütebilecek.

Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır tarafından yapılan açıklamalar, böyle bir sistemin neden başlatıldığını açıkça ortaya koyuyor. Buna göre; habercilerin, spor kulüplerinin, içerik üreticilerinin sınırsız fırsatlardan yararlanması hiç de zor değil.

Bunun için öncelikle bir Facebook hesabınızın olması gerekiyor. Reklam alabilme şartlarını sağlıyorsanız hemen bunu aktif olarak kullanabilirsiniz. Facebook videoları, daha önce hiç reklam amacıyla kullanılmadı. Bunu sağlamak için genellikle YouTube tercih ediliyor. Ancak ilk defa Facebook da bu kervana katıldı.