Facebook zihin okuyan bilekliğinin prototipini gösterdi

Zihin okuma belki de birçoğumuzun hayali. Ancak henüz böyle bir teknolojiye sahip değiliz. Aslında sahip olmadığımızı sanıyorduk. Zira Facebook'un Facebook Reality Labs bölümü, bu hafta sanal bir toplantı gerçekleştirdi ve belki de kapalı kapılar ardından yıllardır geliştirilen yeni prototip teknolojilerini gösterdi. Bu teknolojilerin arasında zihin okuyan bileklik ve artırılmış gerçeklik klavyesi yer aldı.

İŞTE FACEBOOK'UN ZİHİN OKUYAN BİLEKLİĞİ

Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki zihin okuyan bileklik, hayal ettiğiniz gibi insanların düşüncelerini okuyup bu düşünceleri açıklamıyor. Bu bilekliğin amacı çok daha farklı. Zira bileklik, bir kullanıcının beyninden gönderilen nörolojik sinyalleri okuyor ve kullanıcının ne yapmak istediğini anlıyor. Böylece kişinin zihni okunarak yapmak istediği eylem, sanal veya artırılmış gerçeklik ortamına aktarılıyor. Facebook Reality Labs araştırma bilimi direktörü TR Reardon, ''Muhtemelen bileğinizi ve ellerinizin hareketini kontrol eden nöron sayısı, beslenme ve konuşma için ağzınıza ayrılmış olandan iki kat daha fazla” ifadesini kullanarak söz konusu teknolojinin bir nevi çıkış noktasını paylaşıyor.