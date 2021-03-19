Facebook zihin okuyan bilekliğinin prototipini gösterdi

Zihin okuma belki de birçoğumuzun hayali. Ancak henüz böyle bir teknolojiye sahip değiliz. Aslında sahip olmadığımızı sanıyorduk. Zira Facebook'un Facebook Reality Labs bölümü, bu hafta sanal bir toplantı gerçekleştirdi ve belki de kapalı kapılar ardından yıllardır geliştirilen yeni prototip teknolojilerini gösterdi. Bu teknolojilerin arasında zihin okuyan bileklik ve artırılmış gerçeklik klavyesi yer aldı.
Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki zihin okuyan bileklik, hayal ettiğiniz gibi insanların düşüncelerini okuyup bu düşünceleri açıklamıyor. Bu bilekliğin amacı çok daha farklı. Zira bileklik, bir kullanıcının beyninden gönderilen nörolojik sinyalleri okuyor ve kullanıcının ne yapmak istediğini anlıyor. Böylece kişinin zihni okunarak yapmak istediği eylem, sanal veya artırılmış gerçeklik ortamına aktarılıyor. Facebook Reality Labs araştırma bilimi direktörü TR Reardon, ''Muhtemelen bileğinizi ve ellerinizin hareketini kontrol eden nöron sayısı, beslenme ve konuşma için ağzınıza ayrılmış olandan iki kat daha fazla” ifadesini kullanarak söz konusu teknolojinin bir nevi çıkış noktasını paylaşıyor.
Ek olarak, şirket, kullanıcıların herhangi bir yüzeye fiziksel bir klavyede yazıyormuş gibi yazmak için takabilecekleri elektromiyografi bilekliklerini de gösterdi. Böylece herhangi bir yüzeyde fiziksel bir klavye olmamasına rağmen yazı yazmak mümkün oluyor. Klavye olmamasına rağmen, EMG bileklikleri bir kullanıcının parmak hareketlerini kaydederek harfleri ve kelimeleri not ediyor, daha sonra bunları metine dönüştürüyor.
Facebook CTO’su Mike Schroepfer'a göre bu yeni nesil teknolojiler henüz erken geliştirme aşamasında. Bu yüzden ne zaman çıkacaklarına dair net bir bilgi yok. Ancak Facebook, bu yılın sonlarında ilk akıllı gözlüklerini piyasaya sürecek. Bu cihaz bir Ray-Ban gözlüğü gibi görünecek ve Luxottica ile ortaklaşa olarak satışa sunulacak.
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