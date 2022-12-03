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  4. Faciadan dönüldü! LPG'li araç tamir sırasında patladı: 5 kişi yaralandı

Faciadan dönüldü! LPG'li araç tamir sırasında patladı: 5 kişi yaralandı

03.12.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir tamirhanede meydana gelen olay çevredeki esnafa büyük panik yaşattı. LPG'li bir aracın tamiri sırasında büyük bir gürültüyle birlikte patlama yaşandı. Aracın çevresindeki 5 kişi yaralandı. Çevre dükkandakilerin müdahale ettiği olay için bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesi olmaması sevindirdi.

Faciadan dönüldü! LPG'li araç tamir sırasında patladı: 5 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde LPG’li otomobilin tamiratı yapıldığı esnada yaşandığı iddia edilen patlamada 5 kişi yaralandı.

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BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Olay, Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve takılması işlemlerinin yapıldığı bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi M.Ş., bir müşteri tarafından gaz kaçağı olduğu şikayeti ile getirilen LPG’li otomobilin tank sisteminde tamirat yaptığı esnada büyük bir gürültü ile patlama yaşandı.

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İTFAİYE VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Otomobildeki LPG tankından sızdığı iddia edilen gazın, iş yerinde kıvılcım alarak patlama olmasının ardından tamir edilmekte olan otomobil de alev alarak yanmaya başladı. Yaşanan patlama çevredeki iş yerlerinde de paniğe yol açtı. Yoğun duman ve alevler arasında kalan iş yeri sahibi M.Ş. ve dükkanda bulunan 15 yaşındaki A.A. ile T.S., B.B. ve İ.B. yüz ve ellerinde oluşan yanıklar sebebiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı ise, iş yeri sahibinin arkadaşı olduğunu belirterek, “Bir anda oldu. Alevi gördüm arkamı döndüm” dedi.

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KİMSEDE HAYATİ TEHLİKE OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Öte yandan, çevredeki esnaflar tarafından alev alev yanan otomobil yangın söndürme tüpleri ile müdahale edilerek söndürüldü. Yanan araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Hastanede yüz ve ellerindeki yanıklar nedeniyle ilk müdahalesi yapılan yaralılardan M.Ş., A.A., T.S. ve İ.B. yanık ünitesi bulunan Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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