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  4. Faciadan dönüldü! Şiddetli rüzgar inşaat panelini devirdi

Faciadan dönüldü! Şiddetli rüzgar inşaat panelini devirdi

16.12.2023 22:37 | Son Güncelleme:
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Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde şiddetli rüzgar nedeniyle, yıkılacak olan 5 katlı binanın etrafındaki 4 metrelik inşaat paneli kaldırıma devrildi. O anda kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Faciadan dönüldü! Şiddetli rüzgar inşaat panelini devirdi

Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde faciadan dönüldü. Olay, saat 20.30 sıralarında Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırıma devrildi. O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler binanın ve devrilen panelin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan çok sayıda skuter devrilen panelin altında kaldı.

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Tedbir amaçlı binanın yanındaki sokağın bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, devrilen paneli kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)


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Kadıköy Bağdat Caddesi
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