HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facianın eşiğinden dönüldü! Tayland'da feci kaza: Tren adeta biçti

Facianın eşiğinden dönüldü! Tayland'da feci kaza: Tren adeta biçti

11.11.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da tren ve kamyonun karıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü. Hemzemin geçitte sıkışan kamyona yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi ikiye bölündü. 250 yolcunun bulunduğu trende herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Öte yandan kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alındı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Tayland'da feci kaza: Tren adeta biçti

Tayland'ın Lamphun eyaletinde hemzemin geçitte sıkışan kamyona yolcu tren çarptı.

Tayland'da Bangkok-Chiang Mai seferini yapan 15 vagonlu yolcu treni, Lamphun eyaletinde hemzemin geçitten zamanında geçemeyerek bariyerlerin arasında kalan çift damperli kamyona çarptı.

z1

Çin'den Tayland'a gelen yolcunun bavulundan çıkanlar şoke etti! İncelenmesi için laboratuvara gönderildi 'Çok tehlikeli' Çin'den Tayland'a gelen yolcunun bavulundan çıkanlar şoke etti! İncelenmesi için laboratuvara gönderildi 'Çok tehlikeli'

İÇİNDE 250 YOLCU VARDI

Çarpışma sırasında trende 250 yolcu olduğu ifade edilirken, kazada ölen veya yaralanan olmadı.

z2

Trenin geldiğini gören kamyon şoförü aracını terk ederken, trenin çarpışma etkisiyle raylardan çıkmaması büyük bir faciayı engelledi. Kamyon sürücüsü kaza sonrası gözaltına alınırken, kazanın gerçekleştiği tren yolunun rayları bakıma alındı.

Olay yerinde bulunan başka bir araçtan çekilen görüntülerde, trenin kamyonun damperlerinin arasında çarptığı ve kısa sürede durduğu görüldü. (İHA)

z3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durdurulduAtina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu
Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdiBir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi
Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı!Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı!
Anahtar Kelimeler:
Tayland tren

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü

Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü

Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu!

Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu!

Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı

Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı

Öğretmenden öğrencisine dayak! 'Sen kimsin lan'

Öğretmenden öğrencisine dayak! 'Sen kimsin lan'

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

İlginizi Çekebilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.