FADIL AKGÜNDÜZ'ÜN DOLANDIRICILIK DAVASI... MÜSİAD BAŞKANI DA MAĞDURLAR ARASINDA

Özden ATİK - Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın mağdurları arasında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile amcası Osman Kaan ve yengesi Nebahat Kaan'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Kaan ailesi, Fadıl Akgündüz'den şikayetçi oldu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, şikayetçiler dinlendi.

Mağdurlar arasında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da yer aldı. Hakkında önceki celselerde zorla getirme kararı verildiği belirtilen müşteki Abdurrahman Kaan, amcası iş insanı Osman Kaan ve amcasının eşi Nebahat Kaan duruşmada ifade verdi. Müşteki Abdurrahman Kaan, "Caprice Gold Bayrampaşa projesinden 18 adet devre mülk aldım. Toplam 750 bin TL para ödedim. Kira bedeli almadım. Tapularım verildi. Zararım giderilmedi. Şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır" dedi. Osman Kaan ve Nebahat Kaan ise aynı projeden 1 milyon değerinde 30 adet devre mülk aldıklarını belirterek "Kira geliri almadık. Tapularımız verildi. Zararımız giderilmedi" diyerek Fadıl Akgündüz’den şikayetçi olduklarını söylediler.