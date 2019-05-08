FADIL AKGÜNDÜZ'ÜN YARGILANDIĞI DAVADA ŞİKAYETÇİLER DİNLENDİ

Serpil KIRKESER /İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'daki 'Caprice Gold' ile 'Maldivler'deki Caprice Maldivler' adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddia edilen iş adamı Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da yargılandığı davada 30 şikayetçi dinlendi. Şikayetçiler, mağduriyetlerinin giderilmediğini, dini duygularının istismar edildiğini, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada dinlenen bir müşteki de, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'e dönerek, "Sen rahatça geziyorsun. Bu nasıl adalet ya! Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bağırdı. 18. DURUŞMA YAPILDI

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18. duruşmada tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut hazır bulundu. 30 şikayetçi de duruşmada ifade verdi. "DİNİ DUYGULARIMIZIN SÖMÜRÜLMESİ NETİCESİDE BU ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Müşteki Yunus Keskin, "Caprice Gold'dan 2 tane devre mülk aldım. 75 bin TL ödedim. Tapular verildi. 7 bin -8 bin kira bedeli aldım. Başkaca ödeme yapılmadı. Şikayetçiyim. Mağduriyetim giderilmedi. Katılma talebim vardır" dedi. Müşteki Rahmi Özaydın da 2012-2014 yıllarında Caprice Gold'dan 3 adet devre mülk aldığını ve 400 bin TL ödediğini belirterek, "Zararım giderilmedi. Tapumu aldım. Dini duygularımızın sömürülmesi neticesinde bu alışverişi gerçekleştirdik. " diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Ordu-Giresun Havalimanı’nda tempo yoğun Menderes'e kurulmak istenen taşocağı için ÇED toplantısına izin vermediler

"SEN RAHAT GEZİYORSUN, BU NASIL ADALET YA!"

Müşteki Semiha Şimşek de eşinin 2 yıl önce vefat ettiğini, 2 çocuğu olduğunu ve sağlık sorunu nedeniyle çalışamadığını belirterek, "2012 yılında 3 tane devre mülk almıştık. 110 bin TL para ödedik. 15 bin TL kira bedeli aldık. Tapuları aldık. Başkaca ödeme yapılmadı. Çok mağdurum. Çocuklarıma bakacak durumda değilim. Sanığın tutuklanmasını talep ederim" dedi. Şikayetçi Şimşek daha sonra tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'e dönerek, "Sen rahatça geziyorsun. Bu nasıl adalet ya!. Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bağırdı. "BU KADAR İNSANIN HAKKINI NASIL ÖDEYECEK"

Müşteki Mustafa Köse de Caprice Gold'dan 2013 yılında 36 bin TL değerinde bir adet devre mülk aldığını ve zararının giderilmediğini belirtti. Şikayetçi olduğunu söyleyen Köse, Fadıl Akgündüz'e bakarak "Bu kadar insanın hakkını nasıl ödeyecek" diye sordu. Diğer bir müşteki Abdullah Fidan da 2 adet devre mülk aldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. .

Müşteki Recep Türker de Caprice Gold'dan 2012 yılında 22-23 tane devre mülk aldım. Toplamda 1 milyon Euro para ve değerinde mal verdim. Tapular aldım. 200 bin civarında kira bedeli aldım. Geri kalan kısmı ise ödenmedi Kendisi dini duygularımızı istismar etmiştir. Resulullah soyundan geldiğini söylemiştir. Biz de buna güvenerek hareket ettik. Dolandırılacağımız aklımıza gelmezdi. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.