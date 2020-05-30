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Fahrettin Altun'dan Muharrem İnce'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 00:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmak için sözü kesilen CHP'li Muharrem İnce'nin tepki göstermesine ve yayını terk etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Fahrettin Altun'dan Muharrem İnce'ye tepki

CHP'li İnce, Haber Global'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözünün kesilmesi üzerine canlı yayını terk etti.

"SUÇLAYICI TAVIR KABUL EDİLEMEZ"

Muharrem İnce'nin tepkisiyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından açıklama yaptı:

"Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk.

Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez.

"MEDYA CAMİAMIZA DA İFTİRA"

"Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır."


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