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Fahrettin Altun'dan yabancı basına "Türkiye fotoğraf haber" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve BBC’ye, ABD ve Avrupa’dan koronavirüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye’den fotoğraflar kullanmasını eleştiren bir mektup gönderdi. Bu uyarı üzerine New York Times, CNN International ve BBC söz konusu fotoğrafları kaldırarak geri adım attı.

Fahrettin Altun'dan yabancı basına "Türkiye fotoğraf haber" uyarısı

Altun, mektubunda Türkiye’de salgın başladığından bu yana 5 COVID-19 vakası ortaya çıktığına ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığına işaret etti. Sağlık Bakanlığı'nın bu virüs vatandaşlara ulaşmadan önce korunma yöntemleri, sağlık çalışanlarının eğitilmesi ve salgın durumunda hastanelerin ve tesislerin hazır hale getirilmesi gibi konularda farkındalık oluşturduğunu belirten Altun, aynı zamanda okulların geçici olarak tatil edildiğini, konserlerin ertelendiğini ve birçok Avrupa ülkesiyle uçuşların da kaldırıldığını dile getirdi. Fahrettin Altun, “COVID-19 salgını patlak verdiğinden bu yana Türkiye’nin gösterdiği güçlü performans ortadayken, ülkemizle hiçbir ilgisi olmayan haberlerde Türkiye’den fotoğraflar kullanması okuyucuları yanıltmaktan başka bir şey değildir. Bu sebeple gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE HAKLISINIZ, O FOTOĞRAFLAR KULLANILMAMALIYDI"

New York Times ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a cevaben gönderdiği mektupta, “Kesinlikle haklısınız, o fotoğraflar kullanılmamalıydı. Konuyla alakalı fotoğraf editörleri de bir yanlışlık yapılmış olduğunu kabul ettiler. Fotoğraf haberden kaldırıldı” açıklamasını yaptı.

Koronavirüs haberlerine Türkiye fotoğraflarıyla çarpıtma yapan New York Times, Trump yönetiminin Schengen ülkelerini kapsayan ve Türkiye ile alakası olmayan, Avrupa’ya yönelik seyahat yasağı haberinde İstanbul’dan bir görsel kullanmıştı.

BBC ise Kanada Başbakanı Trudeau ile eşinin karantina altına alınması, ABD’nin seyahat yasağı ve İtalya’da dükkanların kapatılmasıyla ilgili haberlerinde Türkiye’den görsellere yer vermişti.

CNN International da Formula 1’in Avustralya’nın Melbourne kentinde yapılacak Grand Prix Yarışının iptali, İtalya’daki kalp cerrahi bölüm başkanı tarafından yapılan açıklama ve Capitol Complex’e kamu erişiminin askıya alınmasına dair açıklama haberlerini İstanbul’dan görsellerle yayınlamıştı.

(AA)

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Fahrettin Altun CNN BBC New York Times

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