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  4. Fahrettin Altun paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam’ın maçını böyle takip etti

Fahrettin Altun paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam’ın maçını böyle takip etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.02.2024 22:48
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçını izlediği ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Fahrettin Altun paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam’ın maçını böyle takip etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberoviç'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.

ERDOĞAN DA TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o anları televizyondan takip etti.

FAHRETTİN ALTUN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maçı izlediği ana görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.


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Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun
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