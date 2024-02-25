Fahrettin Altun paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam’ın maçını böyle takip etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberoviç'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.

ERDOĞAN DA TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o anları televizyondan takip etti.

FAHRETTİN ALTUN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maçı izlediği ana görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam’ın zaferine böyle eşlik etti… 😊🏀 pic.twitter.com/kGdlaDPik5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 25, 2024







