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Fakirlere dağıtacağız diye Kurban Bayramı'nda 41 ton et toplamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da iki ayrı operasyonda ele geçirilen 41 ton kaçak etin fakirlere dağıtılacağı bahanesiyle Kurban Bayramında Furkan Vakfı tarafından toplandığı, ancak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yapılarak ticari amaçlı kullanılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fakirlere dağıtacağız diye Kurban Bayramı'nda 41 ton et toplamışlar

Adana’da 112 Acil Çağrı Hattına gelen ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirildi.

İddiaya göre, soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul’a destek için izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu nedenle iki kez işlem uygulanan Selahattin G.’nin (31) kiraladığı öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen etlerin, vatandaşların dini değerlerini sömürerek toplandığı, Kurban Bayramı’nın üzerinden günler geçmesine rağmen toplanan etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı tespit edildi.

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5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan etin, sucuk yapılması için Kayseri’deki bir et işleme tesisine gönderileceği iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Selahattin G.’ye ait olduğu öne sürülen başka bir depoda daha bin 800 ton kaçak etin ele geçirildiği öğrenildi.

Görevlilerin el koyduğu etler, toprağa gömülerek imha edilirken, depo sahibi Selahattin G.’ye yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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Daha önce polisin Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yaptığı operasyonda kurban eti toplanarak yapıldığı öne sürülen sucuklar ele geçirilmişti.

(İHA)

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