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FARC: Venezuela medyası, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin eski liderinin pusuya düşürülerek öldürüldüğünü bildirdi

06.12.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün eski lideri Hernan Dario Velasquez, Venezuela'da pusuya düşürülerek öldürüldüğü bildirildi. Venezuela medyası, "El Paisa" lakaplı Velasquez'in Apure eyaletinde vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Yerel basın, Velasquez'in, başına koyulan para ödülünü almak isteyen paralı askerler tarafından öldürülmüş olabileceğini yazdı.

FARC: Venezuela medyası, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin eski liderinin pusuya düşürülerek öldürüldüğünü bildirdi

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün eski lideri Hernan Dario Velasquez, Venezuela'da pusuya düşürülerek öldürüldüğü bildirildi.

Venezuela medyası, "El Paisa" lakaplı Velasquez'in Apure eyaletinde vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Yerel basın Velasquez'in, başına koyulan para ödülünü almak isteyen paralı askerler tarafından öldürülmüş olabileceğini yazdı.

Velasquez'in ölümüne dair henüz Kolombiya'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

El Tiempo gazetesine konuşan Kolombiyalı yetkililer, Velasquez'in cesedini görmeden ölümünü doğrulayamayacaklarını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin bir sözcüsü, konuyla ilgili bilgi edinmeye çalıştıklarını belirtti.

Marksist silahlı örgüt FARC, Kolombiya hükümetiyle 50 yıl süren çatışmanın ardından 2016'da ateşkes anlaşması imzalamıştı.

FARC'ın en korkulan birimlerinden birinin lideri olan Velasquez, saldırılarının boyutlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isimdi.

Örgütün Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 2003'te bir bombalı araçla düzenlediği saldırıda 36 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi de yaralanmıştı.

Barış görüşmelerinden cepheye dönüş

Hernan Dario Velasquez, örgütteki itibarı sayesinde Küba'nın başkenti Havana'da 2016 yılında gerçekleşen barış görüşmelerine de katılmıştı.

Bu görüşmenin sonucunda varılan anlaşmanın ülkeye kalıcı barış getirmesi umuluyordu.

Fakat Velasquez 2018'de ateşkesi ihlal ederek eski FARC liderleri Ivan Marquez ve Jesus Santrich ile birlikte Segunda Marquetalia adlı örgütü kurmuş ve silahlı mücadeleye geri dönmüştü.

Barış sürecindeki önemli figürlerden olan Santrich de bu yıl Mayıs'ta Venezuela'da öldürülmüştü.

Örgüt, saldırının arakasında Kolombiya ordusunun komandolarının bulunduğunu belirtmişti.

2016'dan bu yana 13 bin FARC gerillası silah bırakırken örgüt, küçük çaplı bir siyasi partiye dönüştü.

Partinin Kolombiya Kongresi'nde 10 sandalyesi bulunuyor.

FARC resmen silah bıraksa da 5 bine yakın silahlı militanın hükümete bağlı güçlerle çatışmaya devam ettiği .

Kolombiya hükümeti yıllardır Venezuela hükümetini FARC üyelerine sahip çıkmakla suçlamış, Haziran ayında Devlet Başkanı Duque'nin helikopterine düzenlenen saldırının da Venezuela topraklarında planlandığını belirterek bu suçlamaları bir adım ileri taşımıştı.

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