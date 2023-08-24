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Farenin ısırdığı kadın hastanelik oldu! Korku dolu anlar kamerada

24.08.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Cennet Sarı (75), kaldırımda oturduğu sırada fare tarafından ısırıldı. Yaşlı kadın hastanelik olurken, farenin kadını ısırdığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Farenin ısırdığı kadın hastanelik oldu! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda oturmakta olan Cennet Sarı (75), arkasında gezinen ve kendisine temas eden hayvanı uzaklaştırmak için elini arkasına doğru götürdü. Bu sırada uzaklaştırmak istediği hayvan tarafından parmağı ısırıldı. Can havliyle bulunduğu yerden ayağa kalkan ve kendisini ısıran canlının fare olduğunu görerek paniğe kapılan Sarı, elindeki bastonla fareye vurmaya başladı. Fare bir süre sonra kaçarak uzaklaşırken, Sarı’nın fare tarafından ısırıldığı ve yaşadığı panik anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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‘KORKMA BİR ŞEY OLMAZ’ DEMİŞLER

Yakınlarına haber vermesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen, burada kendisine tetanoz aşısı vurulan Cennet Sarı, yaşadığı korkunç olaya ilişkin, “Sabah saat 09.00’da kızlarımla dışarı çıktım. Bir kolum kırık nedeniyle sargılı bir elimde de baston olması nedeniyle belim ağrıdı, bende kapının önünde kaldırıma oturdum. Oturduğum yerde sırtıma bir şey dokundu. Bende kedi sanıp iteklemek isteyince parmağımı ısırdı. Fare olduğunu görünce bastonumla vurdum ama kaçarak arabanın altına girdi. Hastanede tetanoz aşısı yaptılar, korkma bir şey olmaz’ dediler.

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“MAHALLEMİZDE GECELERİ FARELER GÖRÜYORUZ”

Cennet Sarı ile aynı binada yaşan komşusu Ayşe Bosnagöçmenleri ise “Balkonda çamaşır asarken, karşıdan Cennet ablayı gördüm ve biraz sohbet ettikten sonra içeriye girdim. İçeriye girmemden kısa bir süre sonra Cennet ablanın bana seslendiğini duydum. Balkona çıkıp baktığımda, Cennet ablanın ellerinden kanlar akıyordu. ‘Ayşe beni fare ısırdı’ diye bağırdı, bende hemen kızını aradım. Mahallemizde geceleri fareleri görüyoruz. Sırf burada değil cadde de görüyoruz. Buna bir an önce çare bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

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İHA

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İzmir fare

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