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Fark ettiğiniz an harekete geçin! Kontrol altına almazsanız...

09.03.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sindirim sisteminin doğal akışından biri olan tuvalete çıkmak, sağlığınız hakkında birçok ipucu veriyor. Bu ipuçlarını kaçırmamak için tuvalet rutininizle ilgili her şeye dikkat etmeniz gerekmektedir. Günlük hayatın bir parçası olan tuvalete gittiğinizde idrar kokusuyla ilgili farklılıklara özellikle dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili risk altına olabileceğinizin ilk sinyalleri idrar kokusuyla ortaya çıkabilir.

Fark ettiğiniz an harekete geçin! Kontrol altına almazsanız...

Tuvalete gitmek, düşünmek için çok zaman harcayacağınız bir şey değil. Bu sadece günlük hayatın bir parçası. Ancak, sağlığınızla ilgili sıkıntılı bir durumun olup olmadığı tuvalet rutiniyle ortaya çıkabilir. İdrarın farklı koktuğunu fark etmek, vücudunuzu kontrol altında tutmak için yardımcı bir ipucudur. Tuvalete gittiğinizde idrarınızın tuhaf koktuğunu fark ettiyseniz bir doktora görünmenizin faydası olacaktır. Tuhaf koku aşağıdaki hastalıkların ilk belirtileri olabilir.

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BÖBREK TAŞI

Daha güçlü kokulu çiş, böbrek taşınız olduğuna dair bir işaret olabilir. Özellikle idrar kokusu değişikliği ile birlikte karın ağrısı ve halsizlik yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar kokusunun değişmesine neden olan hastalıklardan biri de idrar yolu enfeksiyonudur. Çişinizden bir miktar amonyak kokusu almak, genellikle idrar yolu enfeksiyonunuz olduğu belirtisidir. Bunun nedeni, bakterilerin üriner sisteminizde bulunmasıdır.

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DİYABET

İdrardaki koku değişikliğinin nedenlerinden biri de tip 2 diyabettir. Koku değişikliği ile birlikte çok yorgun ve sürekli susuz hissediyorsanız ve normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı hissi ile birleşirse bir doktora görünmelisiniz.

İLAÇLAR

Yakın zamanda yeni bir ilaç aldıysanız, kokudaki değişikliğe neden olan şey bu olabilir. Kullandığınız ilacın yan etkilerine bakmayı unutmayın.

DEHİDRASYON

Yeterince su içmediyseniz, idrarınız sert kokar. Ayrıca daha konsantre hale geldiğinden çok koyu görünecektir. Bir kere olan bir şeyse bir bardak su içerek her şeyi düzeltebilirsiniz. Ancak daha fazla su içmenize rağmen hala çok susuz kaldığını fark ederseniz, doktorunuza danışın.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ

Karın ağrısı ile birlikte sert kokulu idrar her zaman bir sıkıntı olduğunun işaretidir. Ayrıca gözlerinizin ve cildinizin daha sarı göründüğünü fark ettiyseniz, hemen bir doktora gitmeniz gerekir. Bu, karaciğer yetmezliğiniz olduğu ve acil tedaviye ihtiyacınız olduğu anlamına gelebilir.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Eğer idrarınız rahatsız edici bir şekilde sert kokuyorsa en kısa zamanda doktora görünmelisiniz.

  • Aniden, normalden daha sık veya gece idrara çıkmanız gerekiyorsa
  • İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi varsa
  • İdrar bulanık görünüyor
  • Ancak aşağıdaki durumları yaşıyorsanız hemen doktora görünmelisiniz:
  • İdrarınızda kan varsa
  • Karın ağrınız varsa
  • Sırtınızda ve kaburgaların altında ağrı varsa
  • Yorgun ve kötü hissediyorsanız

  • Yüksek ateş veya çok düşük ateş varsa


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Anahtar Kelimeler:
idrar yolu enfeksiyonu
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