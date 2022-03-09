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Osuruklar neden kötü kokar? Ne kadar uğraşsanız da önleyemiyor musunuz? Bir de bunu deneyin

09.03.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaz çıkarmak, özellikle sosyal alanlarda kişinin en büyük kabuslarından biridir. Tutması ayrı dert bırakması ayrı dert! Sesi sizi ele vermese bile kokusu mutlaka ele verecektir. Kaçışı olmayan bir durum olan gaz çıkarma dışardan bakıldığında sorunlu bir durum gibi görünse de gazı tutmak sindirim sistemi için tam bir felaket olacaktır. Osuruk sesini durumuna göre önlemek çok zor olsa da kokusunu kontrol altına alabilirsiniz.

Osuruklar neden kötü kokar? Ne kadar uğraşsanız da önleyemiyor musunuz? Bir de bunu deneyin

Sindirim sisteminin doğal akışının bir parçası olan osurmak, bir gün iğrenç kokarken diğer gün ise zar zor fark edilir. Özellikle dışarda ve gürültülü bir yerdeyseniz kötü kokmamasını umarık bulunduğunuz yerden ufak ufak gazı salabilirsiniz. Medical News Today'e göre, kötü kokulu osurukların çoğu neredeyse kokusuz olan gazın yalnızca yüzde biri için geçerlidir. Peki, osuruk neden kötü kokar? Kokusuz gaz çıkarmak mümkün mü? Başlamadan önce küçük bir uyarı; kendi kendinize teşhis koymayın. Gaz çıkarmanızda endişe verici durumlar yaşıyorsanız en kısa sürede bir doktora görünmelisiniz.

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YİYECEKLER

Kötü kokulu gaz çıkarmanın en büyük suçlusu yenilen yiyeceklerdir. Mideniz, bağırsakta hareket ederken belirli yiyecekleri parçalamak için mücadele eder ve gaza neden olur. Örneğin fasulye, vücudumuzun sindirmekte zorlandığı şeker ve lif içerir. Beslenme rutini içinde fasulye faydalıdır. Ancak, ne kadar fasulye yerseniz o kadar gaz çıkarırsınız!

Vücut, protein açısından zengin yiyecekleri parçaladığında daha fazla hidrojen sülfür üretilir. Bu yüzden fasulye veya et ağırlıklı yemeklerden sonra çıkarılan gazlar kötü kokar.

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KÖTÜ KOKULU GAZ ÇIKARMAYA NEDEN OLAN YİYECEKLER

  • Brokoli
  • Brüksel lahanası
  • Karnabahar
  • Lahana
  • Sarımsak
  • Soğanlar
  • Baklagiller (fasulye, bezelye, nohut)
  • Fındık ve kurutulmuş meyve

NE YAPMALI?

Yumurta, et ve lahana ve lahana gibi turpgillerden sebzeleri keserek başlayın. Soğan gibi yiyecekler de aşırı derecede kötü kokulu gaza yol açabilen yüksek miktarda fermente olabilen lifler içerir. Gazı azaltmak için, daha küçük porsiyonlarda daha sık yemek yemelisiniz. Kötü kokulu osurukları önlemek için yiyecekleri yavaşça içmeniz veya çiğnemeniz gerektiğini söylüyor. Çok hızlı yemek, çok fazla hava yutmanıza neden olabilir ve bu da gaza neden olur.

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GIDA İNTOLERANSI

Süt veya gluten gibi gıda intoleransı da kötü kokulu gaza neden olabilir. Ayrıca hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi belirtiler de yaşarsınız. Sindirim sistemi proteine ters tepki vererek şiddetli karın ağrısına ve aşırı şişkinliğe neden olur.

NE YAPMALI?

Yapılacak en iyi şey, sonuçlarıyla baş edemediğiniz gıdalardan kaçınmaktır. Ancak gıda intoleransları ciddi derecede rahatsız edici olabilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir.

KABIZLIK

Kötü kokulu gazların en büyük nedenlerinden biri de kabızlıktır. Kabızlık, dışkı kolonda veya kalın bağırsakta biriktiğinde ancak çıkamadığında ortaya çıkar. Kolonda dışkı birikmesi genellikle kokulu gazların oluşmasına yol açar. Bu da şişkinlik ve rahatsızlığa neden olabilir.

NE YAPMALI?

Kabızlığı önlemek için bol su için, diyetinizdeki lifi artırın ve düzenli egzersiz yapın.

İLAÇ KULLANIMI

  • Aşırı veya kötü kokulu osuruj-k bazı ilaçların yan etkisi olabilir.
  • Gaza neden olabilecek ilaçlar şunlardır:
  • İbuprofen gibi steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar
  • Bazı müshil
  • Mantar önleyici ilaçlar
  • Statinler

NE YAPMALI?

Doktorunuzla konuşmadan ilacınızı kesmeyin veya değiştirmeyin.


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