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Farkında değilseniz belki ama kel kalabilirsiniz! Tercihiniz bu yönde ise dikkat, geri dönüşü olmuyor

19.10.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Saç dökülmesi sorunu genetik yapının yanı sıra mevsim geçişleri, stres ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerden kaynaklanabiliyor. Kel kalma korkusu yaşayan bireyler hem sağlık hem de estetik açıdan tedirgin olabiliyor. Saç dökülmesine doğru müdahale edilmemesi kalıcı kelliğe yol açabiliyor. Uzmanlar evcil hayvan besleyen kişileri kalıcı saç dökülmesi hakkında uyarıyor.

Farkında değilseniz belki ama kel kalabilirsiniz! Tercihiniz bu yönde ise dikkat, geri dönüşü olmuyor

Saç dökülmesi sorunu birçok kişiyi olumsuz yönde etkiliyor. Genetik yapı da dahil olmak üzere; yetersiz beslenme, aşırı boya ve stres gibi faktörler saç dökülmesini tetikleyen unsurlar arasında bulunuyor. Hem beslenmede hem de saç bakım rutininizde gerçekleştirebileceğiniz bazı değişiklikler ile saç dökülmesi sorunun önüne geçebilirsiniz. Fakat Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Necla Eryılmaz, son yıllarda zoofilik mantar enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü belirterek uyarıda bulundu.

saç dökülmesi

KALICI SAÇ DÖKÜLMESİNE YOL AÇABİLİYOR!

“Zoofilik mantarlarda bir artış görmemizin sebebi evde beslediğimiz minik dostlarımızdır. Bu mantarın kaynağı evcil hayvanlar ve özellikle kedilerdir” diyen uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çocuklar evcil hayvanlarla çok haşır neşir oldukları için bu yaş grubunda çok daha fazla görülür’’

Bu tür mantarların daha çok ciltte görülmekle beraber saçlı deriye bulaştığı zaman tedavisinin zorlaştığını vurgulayan Necla Eryılmaz, “Tedavi geciktiğinde kalıcı saç kayıplarına neden olabilir. Genellikle hastalar başlangıçta ciltteki kızarıklığı o kadar önemsemedikleri için tanı gecikiyor. Tanıyı koyduğumuz zaman hemen hayvanın da tedavi edilmesini isteriz. Tedavi süresi çok uzun olabilmektedir. Saç bölgesi tutulduğunda gecikilirse kalıcı saç kayıplarına yol açabilir. Maalesef tedavisiz hastalarda kalıcı saç kayıplarından dolayı saç ekimine giden çocuklarımız var. Çok geç dönemde fark edildiğinde geri dönüşü olmayan kayıplar olabiliyor” ifadelerini kullandı.

saç dökülmesi

"BU VAKALARLA SIK KARŞILAŞIYORUZ”

Uzman isim, bu mantarın özellikle kedilerden daha çok geçtiğini belirtip uyarıda bulundu:

“Evcil hayvanlardan bulaşan bu mantar daha çok kedilerde görülür. Özellikle evde kedi besleyenlerde daha çok görülür. Ciltte geçmeyen kepekli çevreye doğru büyüyen döküntülerde mutlaka erken dönem doktora başvurmak gerekir. Kediler aşılı olsa bile bu vakalarla sık karşılaşıyoruz. Benim kedim nasıl olsa aşılı diye düşünmemeli, en ufak bir belirtide hemen bir uzmana görünmeliyiz. Özellikle kedilerden daha çok geçtiği için hastalar bazen benim kedi mantarım var diyerek geliyor. Biz de bu terimi seviyoruz, mantarı sevmesek de. Ebeveynlerin şuurlu olması ve evcil hayvanlarının bakımlarını mutlaka düzenli olarak yaptırmaları gerekir. Evcil hayvan tüylerinde değişiklik görürlerse veterinere danışması, çocuklarda ciltte kızarıklık ve özellikle saçlı deride kepeklenme ya da saçlarda kırılma, dökülme görüldüğünde acilen uzman bir hekime başvurmaları gerekir”

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