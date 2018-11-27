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Farklı bağlantı tiplerini destekleyen modem

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.11.2018 09:21 | Son Güncelleme

Yüksek bağlantı hızına sahip olan Archer VR1200 modem, hem VDSL, hem ADSL, hem fiber/kablolu bağlantıları destekliyor.

Farklı bağlantı tiplerini destekleyen modem

TP-Link yeni bir model geliştirdi. Farklı ve son derece şık bir tasarıma sahip olan yeni modem Archer VR1200 , ADSL/VDSL desteğinin yanı sıra fiber ve kablolu bağlantı tiplerinde de kullanılabiliyor.

Siyah, dik durabilen kasaya sahip olan Archer VR1200, şık tasarımı ile hem ev hem ofis kullanımları için ideal bir ürün. 802.11AC teknolojisi sayesinde süper hızlı WiFi bağlantısı sunan ürün, çift bant desteğine sahip. 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5GHz bandında ise 867 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen modem, hem VDSL hem de ADSL desteği sunuyor. Yüksek WiFi hızları, evde online oyun, HD film indirmeyi sorunsuz kılarken, ofislerde de yüksek boyutlu dosyaları hızlı indirmeyi sağlıyor.

TP-Link’in yeni modemi Archer VR1200, kablosuz bağlantının yanı sıra yüksek hızda kablolu bağlantı da sunuyor. Ürün üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişi sayesinde standart Ethernet bağlantısına oranla on kat daha hızlı erişim sağlanıyor. Ürün 100 Mbps’ye kadar geniş bant bağlantı hızına sahip. Böylece oyun konsolu, akıllı TV, DVR gibi kablolu cihazlar internete yüksek hızda bağlanabiliyor.

Archer VR1200’nin önemli bir diğer özelliği ise operatörlerin uzaktan modeme ulaşmasını sağlayan TR-069 protokolünü desteklemesi. Bu sayede modeme uzaktan erişim ve yapılandırma mümkün oluyor. Özellikle kullanıcıların bağlantı sorunu yaşadığı durumlarda bu hem operatörlere hem de kullanıcılara avantaj sağlıyor. Her tür yapılandırma uzaktan modeme erişilerek yapılabiliyor.

Archer VR1200’nin tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 469 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Archer VR1200 teknoloji

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