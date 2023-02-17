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Farklı manikürcüye yaptırdığı tırnakları hüsran yaşattı! Tırnaklarını görenler inanamıyor

17.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnakların bakımlı olması tüm ruh halini etkileyebiliyor. Tırnaklara yapılan yanlış işlemler çok kötü görünümlere yol açabiliyor. TikTok hesabında tırnaklarını bilmediği bir manikürcüye yaptırdığını paylaşan bir kadın paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Farklı manikürcüye yaptırdığı tırnakları hüsran yaşattı! Tırnaklarını görenler inanamıyor

Tırnakları uzun süre bakımlı bir şekilde kullanabilmek için kalıcı oje, protez tırnak gibi işlemler yaptırılıyor. Bu işlemlere gösterilen ilgi her geçen yıl giderek artıyor. Danyelle en son manikürünü yapmaya gittiğinde, kendini alışkın olmadığı bir tırnak teknolojisiyle karşı karşıya buldu. Ancak istemediğini söylemek yerine manikürcünün işini yapmasına izin verdi.

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Danyelle, eve geldiğinde tırnaklarının nasıl kesildiğini gördü. Tırnaklarının görünümünü TikTok hesabında paylaşarak "Dün kirpiklerimi ve tırnaklarımı yaptırmam gerekti. Kirpiklerimi yaptırdım, her şey yolundaydı. Manikür salonuna gittiğimde her zamanki manikürcümün orada olmadığını gördüm."

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"Kimse bu durumu önceden arayarak söylemedi, tırnaklarımı yapacak birinin olduğunu söylediler, ben de 'Tamam' dedim. Önce ayak parmaklarımı yaptı ve iyi iş çıkardığını düşündüm. Tırnaklarımı yaparken, onları gerçekten incelemiyordum çünkü 'Ah, her neyse' diyorum... ilk bakışta iyi görünüyorlar."

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"O kadar kötüler ki kocam bile 'Evet, belki bugün tamir ettirirsin' dedi." Kamerayı tırnaklarına çevirerek, "Bu açıdan fena görünmüyorlar ama çok kalınlar." dedi.

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