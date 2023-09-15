Fas, depremde yıkılan evler için mali yardım planını açıkladı!

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül tarihinde gerçekleşen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte büyük yıkım gerçekleşmişti. Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremde 2 bin 946 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin 674 kişi de yaralanmıştı.

Fas, yıkılan 50 bin ev için hazırladığı mali yardım paketini açıkladı. İşte detaylar!

TAMAMEN YIKILAN EVE 14 BİN DOLAR, KISMEN YIKILAN EVLERE 8 BİN DOLAR YARDIM

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması ve gerekli yardımların ulaştırılmasına yönelik acil durum programının etkinleştirilmesi için Kral 6. Muhammed'in başkanlığında özel bir toplantı düzenlendi.

Depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen çöktüğüne işaret edilen açıklamada, devletin depremden etkilenen ailelere 30 bin dirhem (yaklaşık 3 bin dolar) değerinde acil yardım sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "tamamen yıkılan evler için 140 bin dirhem (yaklaşık 14 bin dolar), kısmen yıkılan evler için de 80 bin dirhem (yaklaşık 8 bin dolar) doğrudan mali yardım sağlanacağı" belirtilirken, kaç evin tamamen kaç evin ise kısmen yıkıldığına dair bilgi verilmedi. (AA)





