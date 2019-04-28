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Fas'ta sözleşmeli öğretmenler yeniden eğitime başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 05:01 | Son Güncelleme

Fas'ta sözleşmeli öğretmenler yeniden eğitime başlayacak

Fas'ta, sözleşmeli öğretmenlerin, düzenledikleri eylemlere son vererek, pazartesiden itibaren eğitime başlayacağı duyuruldu.

"Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu"nun yaptığı yazılı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin, geçen pazartesi başladığı eylemlere son verilmesi ve yeniden eğitime dönmeleri yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, öğrenciler, veliler, çeşitli sendikalar ve hukuk kurumlarının yaptığı çağrılar neticesinde alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sözleşmeli öğretmenlerden "öğretmenlerin onurunun çiğnenmesini sembolize eden" siyah rozet takmaları ve disiplin suçuyla ilgili hiçbir belge imzalamamaları istendi.

Sözleşmeli öğretmenler, Eğitim Bakanlığı ile varılan anlaşmanın ardından 6 hafta boyunca devam ettirdikleri grevi, 13 Nisan'da sona erdirmiş, ancak geçen pazartesi günü yeniden gösterilere başlamıştı.

Fas hükümeti, 2016'da, öğretmenler için iki yılda bir yenilenen sözleşmeli çalışma programı uygulamasına geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fas sözleşmeli öğretmenler

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