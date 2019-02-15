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Fas'ta Yahudi asıllı şarkıcı Macias protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 02:22 | Son Güncelleme

Fas'ta Yahudi asıllı şarkıcı Macias protesto edildi

Faslı aktivistler, Kazablanka'da konser veren Yahudi kökenli Fransız şarkıcı Enrico Macias'ı protesto etti.

Kazablanka'daki gösteriye katılanlar, konserin başlamasıyla eş zamanlı olarak "Halk İsrail ile normalleşmenin son bulmasını istiyor", "Filistin emanet, normalleşme ihanettir" ve "Gururlu Filistin'e Fas'tan selam olsun" şeklinde sloganlar attı.

Macias'ın ülkeden gitmesinin istenildiği dövizler taşıyan göstericiler ayrıca Filistinli çocukların dramını yansıtan bir şarkı söyledi.

Macias ise protestoya ve boykot çağrılarına rağmen konseri tamamladı.

Fas İsrail'i Akademik ve Kültürel Boykot Kampanyası Derneğinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Macias'ın kendisini barış elçisi olarak göstermek istediği ancak gerçekte İsrail ordusu ile Filistin işgalinin savunucusu olduğu ifade edilmişti.

Fas yönetimi ise pek çok kez İsrail ile resmi ilişkisinin bulunmadığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Enrico Macias Kazablanka protesto

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