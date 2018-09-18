Fatih Altaylı'dan çarpıcı yeni havalimanı iddiası

Haberturk.com yazarı Fatih Altaylı, yeni havalimanında işçilerin kötü çalışma koşullarını protesto etmeleriyle ilgili olarak, 'İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah' demiş ve büyük tepki çekmişti. Altaylı, bugünkü yazısında yeni havalimanıyla ilgili olarak dikkat çeken iddialarda bulundu.

Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle:

Pazar günü yeni havalimanı işçilerinin eylemine ilişkin bir şeyler yazınca epey bir saldırıya uğradım özellikle sosyal medyada.

Büyük bölümü yazıyı görmemiştir bile. Beni okumazlar hatta. Ama bana bir saldırı var ise hemen ön safta yer tutmak için koşarlar.

Oradaki kötülük prensleri ve prensesleri umurumda değil.

Hatta kimi televizyonlara çıkıp nereden kaynaklandığını bilmediğim kinini üzerime kusan kimi salaklar da...

Lakin kimi okurlar da yazıya bir anlam verememişler veya farklı bir anlam çıkarmışlar ki, onlar çok ama çok umurumda.

Kimse kusura bakmasın ekşi yemedim ki, karnım ağrısın.

Yandaş, yalaka falan diyenler olmuş. Ne kimseye yandaş oldum bunca yıl ne yalaka.