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Fatih Altaylı'dan çarpıcı yeni havalimanı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 08:27 | Son Güncelleme

Yeni havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemleri için, 'Sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah' diyen Fatih Altaylı, bugüngü yazısında eleştirilere yanıt verdi, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Haberturk.com yazarı Fatih Altaylı, yeni havalimanında işçilerin kötü çalışma koşullarını protesto etmeleriyle ilgili olarak, 'İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah' demiş ve büyük tepki çekmişti. Altaylı, bugünkü yazısında yeni havalimanıyla ilgili olarak dikkat çeken iddialarda bulundu.

Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle:

Pazar günü yeni havalimanı işçilerinin eylemine ilişkin bir şeyler yazınca epey bir saldırıya uğradım özellikle sosyal medyada.

Büyük bölümü yazıyı görmemiştir bile. Beni okumazlar hatta. Ama bana bir saldırı var ise hemen ön safta yer tutmak için koşarlar.

Oradaki kötülük prensleri ve prensesleri umurumda değil.

Hatta kimi televizyonlara çıkıp nereden kaynaklandığını bilmediğim kinini üzerime kusan kimi salaklar da...

Lakin kimi okurlar da yazıya bir anlam verememişler veya farklı bir anlam çıkarmışlar ki, onlar çok ama çok umurumda.

Kimse kusura bakmasın ekşi yemedim ki, karnım ağrısın.

Yandaş, yalaka falan diyenler olmuş. Ne kimseye yandaş oldum bunca yıl ne yalaka.

Hükümete yakın medyaya yazar ya da yönetici mi oldum bunca yıldır?

15 yıla yakın Hürriyet’te çalıştım.

Bir o kadardır da buradayım.

Doğruya doğru, eğriye eğri demeye çalışırım gördüğüm kadarıyla.

Kimilerinin anlamayıp ya da benim iyi anlatamadığım için kızdığı yazı da öyle bir yazı.

Ne gördüm de yazdım tekrarlayayım daha açıkça.

  • “İşçiler haksız” diye bir tek kelimem yok.

  • “Yaptıkları yasa dışı bir iştir” de demiyorum.

  • Hak aramalarına da karşı değilim. Tam aksine yanındayım.

Ben çok basit birkaç şeye takıldım. Aklı biraz olan, kafası biraz işleyen herkesin takılacağını umduğum gibi.

  • Bunca yıldır bu inşaatla ilgili pek çok dedikodu yayılırken, Vietnamlı işçiler getirilirken gıkını çıkarmayan, ortalığı ayağa kaldırmayan sendika niye şimdi ortalığı ayağa kaldırıyor!

  • Anlıyoruz ki, bu inşatta bordro dışı elden ödemeler yapılıyormuş. 4 yıl 3 aydır bu elden ödemelere ses çıkarılmazken, son ayın ödemesi için kopan gürültü niye?

  • Bunca mesele varken niye kıyamet servisler gecikti diye bir nedenle kopuyor!

Şimdi bunları niye soruyorum.

Öyle görünüyor ki, havalimanı açıklanan ya da beklenilen tarihte açılmayacak.

Bu çoktandır belli.

“Nereden belli” diyeceksiniz.

Söyleyeyim. Girin THY’nin sitesine bilet alın.

Ben aldım.

Kasım sonuna.

Gidiş dönüş.

Dönüş hangi havalimanına dersiniz?

Söyleyeyim, “Atatürk”

29 Ekim’de yeni havalimanı açılacak sözde, THY Kasım sonuna aldığım bilette dönüşü Atatürk’e veriyor.

Yanlışlık var mı diye sordum, hayır yok.

Zaten TAV’a da haftalar önce bilgi verilmiş, “Operasyonlarınızı bitirmeyin, birkaç ay daha Atatürk’ü kullanacağız” demişler.

Durum buyken, işçilerin ayaklanması ya da ayaklandırılması bu gecikmenin suçunun bu işte hiçbir günahı olmayan ve ölümüne çalışan bu insanlara yüklenmesi ve gecikmenin onlara mal edilmesi demek.

Oysa böylesine büyük bir inşaatta birkaç aylık gecikme çok normaldir.

Sonuçta yapılan tıkır tıkır çalışması gereken bir havalimanı. Acele edip riske atılacak bir şey değil.

Ama şimdi suçlu kim!

İşçiler.

Tutuklanan, gözaltına alınan ve muhtemelen bu yüzden de tazminatlarını kaybetme riski ile karşılaşan işçiler.

Nemalananlar kim?

Onun da yanıtını siz verin.

Ama tavsiyem.

Kağıt zammını tuvalet kağıdına zam gelince anlayanlardan olmayın.

Kafayı kullanın.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
kimsenin adamı olmdın fatih ama alo fatih diye videolar vardı bi zamanlar onları unutmadık
bunları konuşma Fatih iş kazasında ölenleri ama basına yansımayan işçilerimizi konuş
Bu fatih altaylı denen muktedirin çavuşluğunu yapıp emekçinin yanında görünen zat, hak arayanların meydanlara çıktığında hemen muktadirin kalem silahşörlüğüne soyunur. gezi olayındada aynı tavrı sergilemişti. şimdiye kadar işcilerin uğradığı haksızlıkları sayıp bu güne kadar nerdeydiniz diyor. altay sen gazetecisin, meğer işciler bu güne kadar haksızlığa uğruyor idi ise sen nerdeydin. neden bir kaç satır yazmadın. önce ahlak diyorum ve bunun gibi adamların bir an önce bu mesleğin tarihine gömülmeleri vatan bakası için elzem diyorum.
YALAKA ONURSUZ
bu işçi olayı olmasaydı kesin 29 ekime yetişirdi fatih altaylı yalan konuşuyor kıvırıyor
İşte bu ,biz bunu anlatiyoruz asırlardır. Altaylı gibi büyük bir topluluk kivirtirken kabadayilik maskesini cikarmiyor
Bunca yıldır bu inşaatla ilgili pek çok dedikodu yayılırken, Vietnamlı işçiler getirilirken gıkını çıkarmayan, ortalığı ayağa kaldırmayan sendika niye şimdi ortalığı ayağa kaldırıyor! —- Hatanın neresinden dönersen kardır !!!
Bunca mesele varken niye kıyamet servisler gecikti diye bir nedenle kopuyor! —— Olaya öle değilde servis yemek vs. sorunlarını çözmek ile neden bakmayalım... Aman canım şimdiye kadar ses çıkarmadılar şimdi niye çıkartıyorlar mı diye düşüneceğiz yoksa çözüm mü üreteceğiz !!!
Sn.ALTAYLI senin cemazıyelevvelini bilenlerdeniz.Geçmişte haklı oldukları halde sırf ideolojik olarak İNSAFSIZCA YIKICI YAZILARINLA TAHRİBATINI BİLEN VE TV.'DEDE DİNLEYENLERDENİZ. Masal anlatma.Bu çalışanların üzerinden haksız kazanç elde edenlerin,siyasi rant uğruna memleketi mirasyedi gibi tüketenlerin yanlışlarına dikkat çek amma nerede sende o yğrek ve civanmertlik.Dün ne isen bugünde aynısın masalını git başka masada anlat.
İşçiler olumsuz şatlarda işe başlamışlar. olabilir. bu olumsuz şartlarda işi bitirene kadar mı çalışmaları lazım. bunu anlayamadım.
doğru! g.t korkusuyla sayın öcalan....
evet birileri yeni hava limanının açılmasını istemiyor.
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