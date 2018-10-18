Fatih Altaylı'dan polise küfür açıklaması: Öfkeyle saydırdım

Ancak sabah saatlerinde durumu iyice kötüleşti ve tansiyonu düştü.

Ancak İstanbul’a döndükten sonra, Pazartesi öğle saatlerinde o da zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

Gittiğimiz seyahatte benimle aynı yemekleri yiyen eşime ise o gün bir şey olmamıştı.

Ben yine de anlatayım.

Kiminiz duydunuz gördünüz, kiminizin haberi bile olmadı belki de.

Hepinizden binbir özür dileyerek, kendimle ilgili bir meseleye açıklık getirmek istiyorum.

Dün, trafik polisiyle girdiği tartışmadaki küfürleri ile gündem olan Fatih Altaylı, konuyu köşesine taşıdı. Altaylı, eşinin hastalığı nedeniyle polisten izin istediğini, izin verilmeyince olayın yaşandığını anlattı.

Bunun üzerine gazetede beni bekleyen otomobilimi çağırarak “Hande çok kötü, acil hastaneye gitmemiz lazım. Eve yaklaşınca beni arayın, aşağı inelim” dedim.

Yoğun trafik nedeniyle yaklaşık yarım saat sonra “Yaklaştık, 3 dakika sonra evin önündeyim. İnebilirsiniz” deyince eşimin koluna girip asansörle aşağıya inerken, eşim asansörde yeniden bayıldı.

Eşim kucağımda kapının önüne çıktığım zaman otomobili göremedim ve şoförümü aradım.

“Fatih Bey, kapıdaki trafik polisi durdurmadı. 'Hasta var' dediğim zaman da umursamadı. Ben de devam etmek zorunda kaldım” dedi.

Baygın durumdaki eşimi apartmanın önündeki merdivenlere oturttum. Yakındaki bir dükkanın sahibi ise yanımıza gelerek eşimi tuttu ve ben de izin almak için görevli memurun yanına gittim.

“Memur Bey, eşim çok hasta ve acilen hastaneye yetiştirmem lazım ancak aracımın burada durmasına izin vermemişsiniz. Müsaade ederseniz hemen gideceğiz” dedim.

Aldığım yanıt “Kardeşim burada durmak yasak” oldu.

“Bana kardeşim diyemezsiniz. Tahminen babanız yaşındayım. Baygın durumda bir kadından bahsediyorum. Bir dakika izin verseniz ne olur, kadın ölsün mü” dedim.