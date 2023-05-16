Fatih Ataylı neden istifa etti, Habertürk'ten ayrıldı mı? Fatih Altaylı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gzeteci Fatih Altaylı Ciner Grubu'ndan ayrıldığını açıkladı. Altaylı vedasını yayınladığı bir yazıyla duyurdu. Fatih Altaylı'nın Habertürk'te olmadığını fark eden vatandaşlar konuya ilişkin detayları sorgulamaya başladılar. Peki, Fatih Altaylı neden yok?

FATİH ALTAYLI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Gazeteci ve sunucu Fatih Altaylı Habertük'ten ayrıldığını duyurdu. Altaylı'nın neden istifa ettiğine dair bir bilgi bulunmuyor.

VEDA YAZISI PAYLAŞTI

Fatih Altaylı'nın veda yazısından bazı kesitler şu şekilde;

"Dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim Sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik. Sağolsun, bütün tecrübesi ile bu işi güzelce halettik. Teşekkür ediyorum.

Doğrusunu isterseniz bu kararı Turgay Ciner ile konuşmadan hayata geçirmek istedim. Çünkü konuştuğumda "Gitme" dese kalmak zorunda kalırdım. Kabul etse "Niye gitme demedi" diye belki de kırılırdım, insanım. Ciner ailesine 18 yıllık her şeye rağmen keyifli ve öğretici yolculuk için gerçekten teşekkür ediyorum.

Sonuçta bugün Habertürk'e veda ediyorum. Türkiye'nin, Türkiye'de medyanın en zor döneminin 18 yılını birlikte yaşadık. Başka hiç kimse ile bu kadar uzun süreli bir beraberliği, hele hele bu dönemde asla beceremezdim, beceremezdik. Bazen aşk biter ya, bittiğini bilmek, anlamak, uzatmamak, sıkmamak lazım. Yarın artık yokum. Ne yapacağımı bilmiyorum henüz. Belki uzun, belki kısa bir tatil. 40 yıldır yazmak dışında bir iş yapmadım. Muhtemeldir ki, kendi köşemde, kendi halimde bir şeyler yazarım. Sonrası? Vallahi bilmiyorum. Boş duranı Allah sevmez derler. Ben de sevmem. Duramam, rahmetli anneannemin deyişiyle kurtluyumdur. Rahat batar herhalde. Batarsa zaten haberiniz olur."

FATİH ALTAYLI KİMDİR, NERELİ?

20 Eylül 1962 tarihinde Van'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Kolejinde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesinde devam etti. Galatasaray Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı.

Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Altaylı, 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı. Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'in kurucu kadrosu arasında yer aldı. 1995 yılında Kanal D'ye geçti ve "Teke Tek" programına başladı. Aynı dönemde Hürriyet gazetesinde de yazmaya başladı. Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu. 1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yaparken aynı zamanda Radyo D'nin genel koordinatörlüğünü yaptı. 2000 yılında Cine5 ile ortak yayın yapmıştır. 2002 yazında Kanal D'nin haber yayın yönetmenliğine atandı.

2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübünde Mehmet Cansun yönetiminde ikinci başkanlık yaptı.

2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı. Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı atv'ye geçti ve köşe yazılarına da Sabah gazetesinde devam etti. Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı. TİKAD'ın ve Avrupa Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa verdiği "Eğitime Katkı Onur Ödülü" sahibidir. "Haydi Kızlar Okula", "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" ve "Temiz İnternet" kampanyalarının mimarlarındandır.

TMSF'nin Sabah gazetesine ve atv'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa etti. Bir süre kendi sitesinde yazılarına devam etmiş, 2008 yılında Kanal 1 televizyonu ana haber bültenini de sunmuştur. 2009 yılının Ocak ayından beri eski patronu Turgay Ciner'in kurduğu Habertürk gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmakta iken 29 Mart 2014 tarihinde Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğinden istifa etmiştir. Habertürk yönetimi, "Teke Tek", "Teke Tek Özel" ve "Teke Tek Bilim" programlarının sunuculuğunu yapan Altaylı'nın yayınlarına 16 Mayıs 2023 itibarıyla son verdi.

Fatih Altaylı, Hande Altaylı’yla evlidir ve Zeynep adında bir kızları vardır.

6767 sicil numaralı Altaylı, 27 Nisan 2021'de Galatasaray Spor Kulübünden ihraç edildi. Fatih Altaylı'nın ihraç kararı 17 Ekim 2021 tarihinde yapılan 2020 olağan genel kurul toplantısında çoğunluk üyelerin kararıyla iptal edilmiştir.

