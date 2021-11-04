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Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı

04.11.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyette susma hakkını kullandı.

Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirildi.

"İFADE VERMEYECEĞİM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna bugün saat 13.30'da başlandı. Fatih Aydın'ın "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" dediği öğrenildi. Şüpheli Fatih Aydın'ın yarın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği belirtildi. (DHA)

Son Dakika: Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Türkiye'ye getirildiSon Dakika: Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Türkiye'ye getirildi


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
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