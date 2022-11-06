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Fatih Erbakan bir kez daha Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı seçildi

06.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partideki görevine bir kez daha seçildi. Erbakan, "İttifakımız milletimizledir. Partimizin Amerikalarda, İngilterelerde icazet arayışı olmamıştır. Partimiz milletimizden gizli görüşmeler yapmamış, pazarlık masalarına oturmamıştır" açıklamasında bulundu.

Fatih Erbakan bir kez daha Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı seçildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan 1225 delegenin tamamının oyunu alarak, genel başkanlığa yeniden getirildi.

Erbakan, kongrede yaptığı konuşmada, siyaseti makam için değil, Allah rızası için yaptıklarını söyledi.

"Yeniden büyük Türkiye öncülüğünde, yeryüzünde adil bir nizamı hakim kılmak için siyaset yaptıklarını" ifade eden Erbakan, "Erbakan Hoca'mızın vefatı sonrasında yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan Milli Görüş'ün siyasi alandaki temsil sorunu, bundan 4 sene önce, 23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla sona ermiştir." diye konuştu.

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Seçimlere 1 yıldan az süre kalmasına rağmen 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilat kurup kongre süreçlerini icra ettiklerini ve 100 bin sandık başmüşahidi belirlediklerini anlatan Erbakan, tüm illerde kadın, gençlik, köy ve mahalle teşkilatları kurduklarını vurguladı.

"Biz parti olarak bu noktaya medya rüzgarıyla, holding patronlarının desteğiyle, iktidar gücüyle, Hazine yardımı alarak veya dış güçlerin desteğiyle gelmedik; Cenabı Allah'ın yardımıyla, davamızın bereketiyle, fedakar dava erlerimizin gayreti ve terlemesiyle geldik." diyen Erbakan, 81 ildeki 681 refah projesi, ekonomik bağımsızlığı sağlayacak "milli kaynak paketleri", katma değeri yüksek milli teknoloji hamleleri, "ilk 100 gün icraat planlaması" ile yol haritası belli, deneyimli, ehliyetli ve liyakatli kadrolarıyla yaşanabilir ve yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmeye hazır olduklarını anlattı.

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Kendilerine her fırsatta hangi ittifakta yer aldıklarının sorulduğunu aktaran Erbakan, şöyle konuştu:

"Ne ittifakı yahu. Milli Görüş yanardağ olmuş patlıyor. Milletimiz 'Yeniden Refah' diyor, akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. Yeniden Refah Partisi olarak ittifakımız milletimizledir. Partimizin Amerikalarda, İngilterelerde icazet arayışı olmamıştır. Partimiz, milletimizden gizli görüşmeler yapmamış, pazarlık masalarına oturmamıştır. Gücünü yalnız Allah’tan ve aziz milletimizden almaktadır. İktidarı Washington'dan, Londra'dan değil, aziz milletimizden istemektedir. Hedefimiz tek başına iktidar olmak, Milli Görüş prensipleri ve projeleri ile milletimizin derdine derman olmaktır."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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