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Fatih Erbakan'dan 'asgari ücret' çıkışı: Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz?

08.11.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin, “Bu aralar bazı Sayın bakanların ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gereklidir’ mealindeki açıklamaları karşısında şu soruyu sormak gerek. Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz? Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu mu” dedi.

Fatih Erbakan'dan 'asgari ücret' çıkışı: Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz?

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2022 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına günler kala 'asgari ücret' tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu aralar bazı Sayın bakanların ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gereklidir’ mealindeki açıklamaları karşısında şu soruyu sormak gerek. 'Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz? 'Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu mu'. Artık çocukların dahi hissettiği yüzde 50 seviyesine dayanmış gerçek enflasyona mı ezdirmeyeceğiz? Milletimizin ‘önce millet’ anlayışına sahip, paylaşımda adaleti tesis edecek, ‘yaşanabilir Türkiye’yi hayata geçirecek Yeniden Refah iktidarına bir an evvel kavuşması hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon
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