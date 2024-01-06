Fatih Erbakan'dan dikkat çeken AK Parti çıkışı! 'Hazırlıklarımız var' diyerek duyurdu...

AK Parti yerel seçimler öncesi ittifak arayışına devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Demokratik Sol Parti (DSP) ve Büyük Birlik Partisinin (BBP) yerelde işbirliğine yönelik çalışmaları sürdüren AK Parti bir yandan da Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerini sürdürüyor. İttifak görüşmeleri sürerken ise Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Erbakan açıklamasında “AK Parti ile anlaşma olmazsa Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Bu konuda da hazırlıklarımız var. Bunu da ifade etmek istiyorum” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesi açıklama yaptı. Erbakan, özetle şunları dile getirdi:

“10-15 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE BÜTÜN ADAYLARIMIZI BELİRLEMİŞ OLACAĞIZ”

2 Büyükşehir belediye başkan adayımızı bugün ilan ediyoruz. Bir tanesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, bir diğeri de Van Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. 2 ilde de yine belediye başkan adaylarımızı ilan edeceğiz; bir tanesi Bartın Belediye Başkan adayımız bir tanesi de Uşak Belediye Başkan adayımız açıklayacağız. Pazartesi günü de yine genel merkezimizde 60’a yakın ilçe ve belde belediye başkan adayımızı ilan edeceğiz. Böylece bugüne kadar ilan ettiğimiz adayımız 214 rakamına ulaşmış olacak. 10-15 günlük süre içerisinde bütün adaylarımızı belirlemiş olacağız. Bugünün adayları 31 Mart sonrasının belediye başkanları olacak.

“AK PARTİ İLE İŞ BİRLİĞİNDE PAZARTESİ SON NOKTAYI KOYACAĞIZ, ANLAŞMA OLMAZSA...”

Açıklamanın ardından Erbakan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbakan, yerel seçimlere yönelik AK Parti’yle yapılan görüşmelere ilişkin soruya, “Bu görüşmeler 2 görüşme halinde bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir tanesi de en son dün akşam gerçekleştirildi, AK Parti heyeti, genel merkezimize ziyarette bulundu. Pazartesi günü son bir görüşme yapılmış olacak ve durum netleşmiş olacak. Bizim buradaki hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Pazartesi günü son nokta konulmuş olacak, bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul ve İzmir’de de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz, bu konuda hazırlıklarımız var” dedi.

DSP'DEN AÇIKLAMA!

DSP adına heyette yer alan Genel Sekreter Hasan Erçelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görüşmenin ana teması, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerden olabildiğince kazançlı çıkması." dedi.

Bu çerçevede yapılması gerekenlerin konuşulduğunu ifade eden Erçelebi, "Önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü heyetler bir araya geleceğiz. Daha önce bir görüşme yapmıştık, onun üzerine bina ettik." diye konuştu.

Görüşmede öncelikle "seçimde başarı stratejisi" üzerinde durulduğunu belirten Erçelebi, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde değil ama ilçelerde, belediye meclis üyeliklerinde adayımız olacak. Cumhur İttifakı'na zarar vermeyecek şekilde olabilecek her yerde adaylarımız olacak. Bizim daha önce kazandığımız ilçeler var, yeni kazanacağımız ilçeler var. İlçeler ve beldeler düzeyinde bir hayli gireceğiz. Herhangi bir isimlendirme olmadı. Onları önümüzdeki hafta netleştireceğiz."

BBP'DEN AÇIKLAMA: GENEL PRENSİPLERİ GÖRÜŞTÜK

BBP adına heyette yer alan Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ise görüşmede belirlenen çalışma prensiplerinin içini somut olarak doldurmak için pazartesi ya da salı günü bir araya gelineceğini bildirdi.

Görüşmede, öncelikle Cumhur İttifakı'nın genel seçimde elde ettiği başarının yerel seçimde de sürdürülmesi için seçim işbirliği noktasında fikir birliğine varıldığının altını çizen İspir, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyükşehirler, iller, ilçeler, belediye meclis üyelikleri, il genel meclis üyelikleri gibi konularda nasıl bir işbirliği olacağı noktasında karşılıklı beyanda bulunduk. İttifakın elde ettiği başarının yerel seçimlerde de devam ettirilmesi için bir birliktelik tesis edilmesi konusunda iki partinin karşılıklı görüş birliği oldu. Genel prensipleri konuştuk."

Görüşmeye, 2019 yerel seçim sonuçları, BBP ve diğer partilerin bu seçimde belediye meclis üyeliklerinde aldığı oy oranları ile 2023 genel seçimlerinin sonuçlarının mukayese edildiği çalışmayla katıldıklarını anlatan İspir, şunları kaydetti:

"AK Parti de bizim en çok oy aldığımız ilçeleri, beldeleri, kaç belediye kazanmışız bir önceki seçimde, onlar da çalışma yapmışlar. Bizimkiyle örtüşüyor. İsim konuşulmadı. 'Büyükşehir, il ve ilçe' diye bir tasnif yapılmadı. Kritik illerde, büyükşehirlerde ve diğer illerde nasıl bir işbirliği yapacağımızın içini doldurmak üzere görüşeceğiz."

Görüşmede, kurucu Genel Başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'tan BBP'nin aday çıkarmasının teşkilatın seçim çalışmalarında motivasyonunu artıracağını dile getirdiklerini belirten İspir, "Onlar da fikrimizi dinlediler, 'değerlendireceklerini' söylediler." dedi.





