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Fatih Erbakan'dan PCR testi açıklaması: Danıştay'a başvuru yaptık

17.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu aşıda mRNA aşı teknolojisi kullanılıyor. mRNA demek; hücre çekirdeğine etki eden demek. Hücre çekirdeğine etki, çok ürkütücü sonuçlar doğurur. Mutasyonlar, sakat doğumlar ve kuyruklu insanların doğumu gibi sonuçlar mümkün" dedi. Erbakan, PCR testi zorunluluğunun kaldırılması için Danıştay'a resmî başvuru yaptıklarını söyledi.

Fatih Erbakan'dan PCR testi açıklaması: Danıştay'a başvuru yaptık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri ziyaretleri kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. Seçimler hakkında konuşan Erbakan, "İttifakların içerisinde yer almayacağız diye bir düşüncemiz yok. Kırmızı çizgilerimiz var, bu çizgiler aşılmadığı sürece ittifaklarda yer alabiliriz. Kendi gönlümüzde yatan, kendi gücümüzle seçime girmek. En önemli birinci seçenek bu. Ancak hiçbir zamanda 'hiç kimse ile bir ittifakta bulunmayız' diyen bir düşüncemiz de yok, demeyiz. Seçime yakın zaman gelişecek olaylar, belki yeni ittifaklar, yeni şartlara göre değerlendirilmesi mümkün. İttifaklar oluşması durumunda ise prensiplerimiz ve kırmızı çizgilerimiz var. Özellikle dış politikada içerisinde paylaşım adaleti konusunda düşüncelerimiz var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaksa bunun Genel Başkanı olması son derece doğal. Böyle bir durum hasıl olursa bu şekilde hareket edilir" diye konuştu.

"BU YAPAY BİR VİRÜS"

Koronavirüs aşısı tartışmalarına değinen Erbakan "Aşı ile ilgili konular; gündemi meşgul eden konular. 2020 yılı Mart ayında 'Bu işin içinde bir iş var' dedik. Bizim eskiden beri tanıdığımız dış güçlerin, imtiyazlı zümrenin bu işlerde parmağının olduğunu düşünüyoruz. Bu yapay bir virüs. Bu doğal, Allah tarafından gelen bir virüs değil. Laboratuvarda üretilmesi, insanın aklına soru işaretleri getiriyor. Bunu üreten çevreler ne için üretti? Hangi amaca yönelik yapıldı? Normalde piyasa geçmesi 6 yıl süren aşı, birden acil kullanım onayı ile insanlara gözü kapalı yapıldı. İnsanın alerjisi var mı? Yaşı nedir? diye bakılmadan aşı yapıldı" dedi.

"DANIŞTAY'A RESMİ BAŞVURUDA BULUNDUK"

Aşılamada mRNA teknolojisinin kullanıldığını belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu aşıda mRNA aşı teknolojisi kullanılıyor. mRNA demek; hücre çekirdeğine etki eden demek. Hücre çekirdeğine etki, çok ürkütücü sonuçlar doğurur. Mutasyonlar, sakat doğumlar ve kuyruklu insanların doğumu gibi sonuçlar mümkün. Aşılarda grafen oksit var dedik, bunu kabul etmediler ama bunun olduğunu gösterdik. Eksi 50 dereceye muhafaza altında olması gereken aşılar şimdi süper marketlere, AVM'lere kadar indi. Aşı olmadım, kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. Ancak PCR testi büyük bir zorlama ve zulüm. Vatandaş PCR işkencesi çekmemek için aşı oluyor. Bununla ilgili Danıştay'a resmî başvuruda bulunduk."

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Danıştay PCR testi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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