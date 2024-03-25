Fatih Erbakan'ın da gözü kulağı o ilde! AK Parti'ye meydan okudu: Anket sonuçlarından matematik hesabı...

Önümüzdeki yerel seçimlerde elde edeceği oy oranı en çok merak edilen biri partilerden biri hiç kuşkusuz Yeniden Refah Partisi. 2023 seçimlerinde destek verdiği Cumhur İttifakı çatısından ayrılıp kendi adaylarıyla 31 Mart'a hazırlanmayı sürdüren Yeniden Refah'ın lideri Fatih Erbakan'ın gözü kulağı ise Şanlıurfa'dan gelecek sonuçlarda. AK Parti'ye meydan okuyan Erbakan, Sözcü TV'ye verdiği demeçte şu açıklamalarıyla dikkat çekti...

"YENİDEN ŞAHLANIŞIN İLK ADIMI URFA'DA"

"Urfa'da gerçekten de çok muazzam ve coşkulu bir miting gerçekleştirildi. Milli Görüşün yeniden şahlanışının aslında ilk adımının Urfa'dan atılacağının bir göstergesi olarak bu mitingimizi yaptık. İnşallah 31 Mart akşamı Urfa'dan çok müjdeli haberleri alacağımızı görüyoruz. İnşallah 2028 seçimleri için de Yeniden Refah Partimizin çok daha iddialı bir şekilde yoluna devam etmesine vesile olacak.

TÜRKİYE GENELİNDE 'YÜZDE 20' HEDEFİ

Türkiye genelinde yüzde 20'nin üzerinde oy alma hedefimiz var. Onu da şuna dayandırıyorum; geçen seçimde pek çok anket bizi yüzde 1 bir bile göstermezken yüzde 3'e yakın bir oy almıştık. Şimdi yüzde 1 bile göstermeyen anket firmaları bugün Türkiye genelinde yüzde 6, 7, 8 puan oy alacağımızı ifade ediyorlar. Öyleyse gene aynı oranla çarparsak bir matematik hesapla yüzde 20'nin üzerinde oy almamız gerekir. Bu hedefi ortaya koyduk, inşallah da öyle olacaktır.

ŞANLIURFA İÇİN İDDİALI!

Urfa'yla beraber çok sayıda ilçe ve il belediyesini de alarak ve Türkiye genelinde yüzde 20'nin üzerinde bir oy oranına ulaşarak Yeniden Refah Partimizin inşallah Türkiye siyasetinin çok güçlü bir aktörü haline gelmesi ve tabii 2028 seçimlerine de güçlü bir şekilde, bir favori parti olarak girmesi hedefimiz, amacımız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





