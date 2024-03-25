HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Fatih Erbakan'ın da gözü kulağı o ilde! AK Parti'ye meydan okudu: Anket sonuçlarından matematik hesabı...

Fatih Erbakan'ın da gözü kulağı o ilde! AK Parti'ye meydan okudu: Anket sonuçlarından matematik hesabı...

25.03.2024 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları İstanbul, Ankara kadar konuşulacak bir büyükşehir belediyesi daha var ki o da Şanlıurfa. 31 Mart'a gidilen süreçte AK Parti'yle çekişmeleri yakından takip edilen Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa'yı kazanmayı kafaya koymuş durumda. Fatih Erbakan sadece Şanlıurfa değil, Türkiye geneli için oldukça iddialı konuştu, anketlerden söz açıp 'yüzde 20' hedefini ortaya koydu.

Fatih Erbakan'ın da gözü kulağı o ilde! AK Parti'ye meydan okudu: Anket sonuçlarından matematik hesabı...

Önümüzdeki yerel seçimlerde elde edeceği oy oranı en çok merak edilen biri partilerden biri hiç kuşkusuz Yeniden Refah Partisi. 2023 seçimlerinde destek verdiği Cumhur İttifakı çatısından ayrılıp kendi adaylarıyla 31 Mart'a hazırlanmayı sürdüren Yeniden Refah'ın lideri Fatih Erbakan'ın gözü kulağı ise Şanlıurfa'dan gelecek sonuçlarda. AK Parti'ye meydan okuyan Erbakan, Sözcü TV'ye verdiği demeçte şu açıklamalarıyla dikkat çekti...

aeqwasd

"YENİDEN ŞAHLANIŞIN İLK ADIMI URFA'DA"

"Urfa'da gerçekten de çok muazzam ve coşkulu bir miting gerçekleştirildi. Milli Görüşün yeniden şahlanışının aslında ilk adımının Urfa'dan atılacağının bir göstergesi olarak bu mitingimizi yaptık. İnşallah 31 Mart akşamı Urfa'dan çok müjdeli haberleri alacağımızı görüyoruz. İnşallah 2028 seçimleri için de Yeniden Refah Partimizin çok daha iddialı bir şekilde yoluna devam etmesine vesile olacak.

TÜRKİYE GENELİNDE 'YÜZDE 20' HEDEFİ

Türkiye genelinde yüzde 20'nin üzerinde oy alma hedefimiz var. Onu da şuna dayandırıyorum; geçen seçimde pek çok anket bizi yüzde 1 bir bile göstermezken yüzde 3'e yakın bir oy almıştık. Şimdi yüzde 1 bile göstermeyen anket firmaları bugün Türkiye genelinde yüzde 6, 7, 8 puan oy alacağımızı ifade ediyorlar. Öyleyse gene aynı oranla çarparsak bir matematik hesapla yüzde 20'nin üzerinde oy almamız gerekir. Bu hedefi ortaya koyduk, inşallah da öyle olacaktır.

ŞANLIURFA İÇİN İDDİALI!

Urfa'yla beraber çok sayıda ilçe ve il belediyesini de alarak ve Türkiye genelinde yüzde 20'nin üzerinde bir oy oranına ulaşarak Yeniden Refah Partimizin inşallah Türkiye siyasetinin çok güçlü bir aktörü haline gelmesi ve tabii 2028 seçimlerine de güçlü bir şekilde, bir favori parti olarak girmesi hedefimiz, amacımız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | "Maaş zamları daha cebe girmeden eriyor" dedi, yeni hazırlıkların sinyalini verdi! Erdoğan'dan emekli ve çalışanlara 'ikinci yarı' mesajıSon dakika | "Maaş zamları daha cebe girmeden eriyor" dedi, yeni hazırlıkların sinyalini verdi! Erdoğan'dan emekli ve çalışanlara 'ikinci yarı' mesajı
İçindeki sese kulak verdi sağlığına kavuştu!İçindeki sese kulak verdi sağlığına kavuştu!
İstanbul'da gezip Rusya'da katliam yapmış! Fotoğrafları ortaya çıktıİstanbul'da gezip Rusya'da katliam yapmış! Fotoğrafları ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan flaş haber

Entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan flaş haber

Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama!

Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama!

Hakan Fidan'ın sözleri tartışma konusu oldu!

Hakan Fidan'ın sözleri tartışma konusu oldu!

Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş

Sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı! Eski sevgilisine özenmiş

Alkışı kesti, "Burayı yayınlamayın" dedi

Alkışı kesti, "Burayı yayınlamayın" dedi

AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem

AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.