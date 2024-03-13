Fatih Portakal'dan çarpıcı açıklama! O illeri sayarak 'Sürpriz olabilir' dedi

Türkiye, 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Yerel yönetimlerin yeniden belirleneceği seçime sayılı günler kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Bir yandan parti ve ittifak adaylarının açıklamaları bir yandan da yapılan anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor.

"GÜVENDİĞİM BİR ANKET"

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında kendisine gelen bir anketin olduğunu ve çarpıcı sonuçlardan bahsetti. Portakal "O ankette bazı yerler var ki çok sürpriz olabilir, Kırıkkale gibi, Manisa gibi farklı farklı yerler" dedi.

İşte Portakal'ın o açıklaması:

"Bana bugün bir anket geldi. Güvendiğim bir anket, ben anket sonuçları paylaşmıyorum. O ankette bazı yerler var ki çok sürpriz olabilir, Kırıkkale gibi, Manisa gibi farklı farklı yerler. Muhalefetteki diğer partilerin tek başına girmesi kimi zaman iktidara yarıyor, kimi zaman muhalefetteki büyük parti CHP'ye yarıyor. Çok enteresandır, YRP, DEM ve İYİ Parti'den bahsediyorum."

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