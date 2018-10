Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Cumhur İttifakı' paylaşımı!

Siyasi nezaketin gösterilmesi her iki taraf için de mükellefiyet yüklemektedir.

Biz hepimiz açık cümleler kuran insanlarız. Bir şey söyleyecek olsaydık bunu söylerdik. O günkü konuşması uyuşturucu satıcılarına karşı, uyuşturucu meselesindeki hassasiyetine yönelik bir yaklaşımdır. Açıklamalar Cumhur İttifakı'nın gerektirdiği nezakete uymamıştır. Umuyoruz bundan sonra bu meseleye saygı gösterilsin. Arkadaşlarımız bir telefon kadar yakındır. Esas olan siyasi nezaketi korumak milletin beklediği büyük işlere odaklanmaktır. İncitici cümlelerdir.

ERDOĞAN KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ittifak meselesinde hep şunu söyledik, iki ayrı partiyiz. Her konuda anlaşıyor olsak, iki ayrı parti olmayız. Her iki partinin de yıllar içerisinde kurumsallaşmış kimliği var. Her tartışmada anlaşacağız diye bir şey yok. Buradaki mesele şudur, AK Parti'nin siyasi kimliği bellidir. Şahıslara karşı işlenen suçlara karşı affetme yetkisi bizde değildir. Yaklaşımımız budur. Herhangi bir toplumsal talebe dayanarak diğerlerini dışlayamayız.

Bahsettiğiniz yerel seçimlerle ilgili olarak, AK Parti her yerde aday çıkarılacaktır. Bu çerçevede bir formüle varılacak veya varılmayacak arkadaşlarımız görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Siyasi kimlikler korunurken, çeşitli konularda anlaşmazlık olursa bu ittifakın yıkıldığı anlamına gelmez."