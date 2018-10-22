Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Cumhur İttifakı' paylaşımı!

Fatih Portakal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalara canlı yayında tepki gösterdiği dakikalarda yine çok konuşulacak bir tweet attı.
Portakal'ın 'Cumhur İttifakı' hakkındaki Twitter paylaşımına çok sayıda yorum geldi.
İşte Fatih Portakal'ın o Tweet'i;
Afta anlaşmazlık yaşansa da, andımızda farklı düşünseler de, nezaket veya nezaketsizlik deseler de bu ittifak bitmez. Bitiremezler. İki parti artık bitirme durumunda değil. Geçmiş olsun!..
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'af' çıkışıyla ilgili tepkisine sert yanıt veren AK Partili Çelik, canlı yayında şunları söyledi;
"Bahçeli'nin ifadesinin sonunda şöyle sözler var. İhmal edilemeyecek sorumluluklar yüklemektedir ittifak. Bahçeli'nin kullandığı cümleler yüklenen sorumluluğa uygun olmamıştır.
Siyasi nezaketin gösterilmesi her iki taraf için de mükellefiyet yüklemektedir.
NEZAKETE UYMAMIŞTIR, SÖZLERİ İNCİTİCİDİR
Bizim tarafımızdan şimdiye kadar kesinlikle sayın Bahçeli'ye MHP camiasına dönük olarak incitici bir ifade söylenmemiştir. Biz AK Parti'nin görüşünü ortaya koyuyoruz.
Biz hepimiz açık cümleler kuran insanlarız. Bir şey söyleyecek olsaydık bunu söylerdik. O günkü konuşması uyuşturucu satıcılarına karşı, uyuşturucu meselesindeki hassasiyetine yönelik bir yaklaşımdır. Açıklamalar Cumhur İttifakı'nın gerektirdiği nezakete uymamıştır. Umuyoruz bundan sonra bu meseleye saygı gösterilsin. Arkadaşlarımız bir telefon kadar yakındır. Esas olan siyasi nezaketi korumak milletin beklediği büyük işlere odaklanmaktır. İncitici cümlelerdir.
ERDOĞAN KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ittifak meselesinde hep şunu söyledik, iki ayrı partiyiz. Her konuda anlaşıyor olsak, iki ayrı parti olmayız. Her iki partinin de yıllar içerisinde kurumsallaşmış kimliği var. Her tartışmada anlaşacağız diye bir şey yok. Buradaki mesele şudur, AK Parti'nin siyasi kimliği bellidir. Şahıslara karşı işlenen suçlara karşı affetme yetkisi bizde değildir. Yaklaşımımız budur. Herhangi bir toplumsal talebe dayanarak diğerlerini dışlayamayız.
Bahsettiğiniz yerel seçimlerle ilgili olarak, AK Parti her yerde aday çıkarılacaktır. Bu çerçevede bir formüle varılacak veya varılmayacak arkadaşlarımız görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Siyasi kimlikler korunurken, çeşitli konularda anlaşmazlık olursa bu ittifakın yıkıldığı anlamına gelmez."
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