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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri! 'Aptal bir insan değilim'

29.05.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın karşısındaki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, kaybetmesinin ardından art arda eleştirilere maruz kaldı. Son olarak gazeteci Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Portakal, istifa çağrısını "Ukala bir insan değilim. Ama akıllı bir insanım. Aptal bir insan değilim." sözleriyle tamamladı.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri! 'Aptal bir insan değilim'

28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy alarak tamamladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından eleştiri okları Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

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Diğer partilerden ve kendi partisinden art arda istifa çağrıları alan Kılıçdaroğlu'na, bir istifa çağrısı da gazeteci Fatih Portakal'dan geldi.

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Portakal sunduğu haber programında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Filmin sonunda akıllarda kalan, kaybeden kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Çalışmadı mı? Çok çalıştı. Diğerlerinden bile çok çalıştı. 74 yaşına rağmen o sahadan o sahaya gitti. En güzeli de sakindi. Bağırmadı, el hareketi yapmadı, hakaret yapmadı. En güzel yaptığı şey kalp işaretiydi. Kaybetti. Peki göreve devam edecek mi?

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'KAN DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'

Seçim gecesi önce Kılıçdaroğlu, sonra Meral Akşener konuştu. İkisinin de istifa etmeye niyeti yok. Türkiye'deki demokrasi maalesef bu. Bakın, Kemal Bey hak etmedi mi? Evet, yani hak edilmiş bir mağlubiyet. Helaliyle kaybedilmiş bir seçimden bahsediyorum. Kemal Bey bir yurttaş olarak, bakın ben hiçbir partiden değilim. Zaman zaman CHP partisine Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için oy verdim. Artık siz bu partiden gitmelisiniz. Yerel seçim var diye ertelememeniz gerekiyor. Bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Seçime giden değil, kazanan bir lider olmanı gerekiyor. Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu önemli bir seçimdi sizin için. Bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp ailenize vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor. CHP'nin silkinmesi gerekiyor. Yönünü bulması gerekiyor. Milliyetçi bir CHP'den mi, solcu bir CHP'den mi, muhafazakar bir CHP'den mi bahsediyoruz, kimliği nedir CHP'nin onu bile bilmiyoruz. Şu son haftadaki savruluşunuz bile çaresizliğin bir göstergesi.

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'APTAL BİR İNSAN DEĞİLİM'

Kibarlığınıza, sakinliğinize hiçbir şey demiyorum. Keşke değişim olabilseydi. Değişim olmadı. O zaman siz değişin. O zaman siz değiştirin. Koltuğu siz bırakın. Bırakın, siyasetten ayrılın. Bu partiyi mutlaka yönetebilecek insanlar vardır. Ama bir değişikliğe ihtiyaç var. CHP'nin yönünü bulması gerekiyor. Benim de verebileceğim akıl bu. Ben en az onlar kadar zekiyim. Bir yurttaş olarak, gazeteci olarak akıl veriyorum. Erdoğan'a da, Bahçeli'ye de, Kılıçdaroğlu'na da veririm. Ukala bir insan değilim. Ama akıllı bir insanım. Aptal bir insan değilim."

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