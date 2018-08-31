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Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:58 | Son Güncelleme

FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kurundaki dalgalanma için "Çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız" sözlerine yorum yaptı. Portakal, "Benim merak ettiğim, iki aya kadar toparlarız gibi standart bir söz hangi ekonomik veri ve değerlere göre söylendi? Siyasetçi için en kolayı duymak istenen cümleri kurmak olsa gerek" dedi

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaşanan kur krizinin siyasi olduğunu belirtirken, “Bu süreçte çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız” dedi. Erdoğan, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel’in desteği olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinin tavrını çok önemsediğini de dile getirdi.

''BENİM MERAK ETTİĞİM...'

Ünlü spiker Fatih Portakal'dan o sözler hakkında dikkat çeken bir yorum geldi. Portakal sosyal medya kanalı Twitter'dan "Benim merak ettiğim, iki aya kadar toparlarız gibi standart bir söz hangi ekonomik veri ve değerlere göre söylendi? Siyasetçi için en kolayı duymak istenen cümleri kurmak olsa gerek. Ekim’18 sonu bakalım ne olacak?" yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal erdoğan döviz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
TELEKOMU AİLE DOSTU.LÜBNAN DEVLET BAŞKANI HARİRİYE NASIL SOYDURMUŞLAR.MİLYARLARCA DOLAR İÇ ETMİŞLER.
sus be insan müsvettesi sen kim erdoğan' A SORU SORMAK KİM .MORARMAKTAN BIKMADIN HALA
doğru söyuor
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