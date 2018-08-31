Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaşanan kur krizinin siyasi olduğunu belirtirken, “Bu süreçte çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız” dedi. Erdoğan, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel’in desteği olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinin tavrını çok önemsediğini de dile getirdi.
''BENİM MERAK ETTİĞİM...'
Ünlü spiker Fatih Portakal'dan o sözler hakkında dikkat çeken bir yorum geldi. Portakal sosyal medya kanalı Twitter'dan "Benim merak ettiğim, iki aya kadar toparlarız gibi standart bir söz hangi ekonomik veri ve değerlere göre söylendi? Siyasetçi için en kolayı duymak istenen cümleri kurmak olsa gerek. Ekim’18 sonu bakalım ne olacak?" yazdı.
Benim merak ettiğim, iki aya kadar toparlarız gibi standart bir söz hangi ekonomik veri ve değerlere göre söylendi? Siyasetçi için en kolayı duymak istenen cümleri kurmak olsa gerek. Ekim’18 sonu bakalım ne olacak? https://t.co/XpUXpe7YQb— fatih portakal (@fatihportakal) 30 Ağustos 2018
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