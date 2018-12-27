Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

RTÜK, Fatih Portakal'ın "Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları protesto edelim Doğal gaz zammını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz?" sözlerini sarfettiği program için FOX TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası vermişti.

Cezanın ardından Fatih Portakal, ilk kez bugün konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, yasak koyuldukça kendilerinin daha fazla izlenildiğini söyledi.

"BİLMİYORLAR MI..."



Portakal, paylaşımında "Sözlere başka anlamlar yükledikçe, @FOXhaber’e yasak koydukça daha fazla insanın evinde izleniyor, bense her akşam bir fazla yurttaşa dokunuyorum. Günlük reyting ölçümleri bunu gösteriyor. Ama... Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını!" ifadelerini kullandı.





