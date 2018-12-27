HABER

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

Fox TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, RTÜK'ün cezasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Portakal, 'Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını' dedi.

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

RTÜK, Fatih Portakal'ın "Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları protesto edelim Doğal gaz zammını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz?" sözlerini sarfettiği program için FOX TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası vermişti.

Cezanın ardından Fatih Portakal, ilk kez bugün konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, yasak koyuldukça kendilerinin daha fazla izlenildiğini söyledi.

"BİLMİYORLAR MI..."

Portakal, paylaşımında "Sözlere başka anlamlar yükledikçe, @FOXhaber’e yasak koydukça daha fazla insanın evinde izleniyor, bense her akşam bir fazla yurttaşa dokunuyorum. Günlük reyting ölçümleri bunu gösteriyor. Ama... Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını!" ifadelerini kullandı.

67697_587x153

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümüAtatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü
Özel harekat polislerinin mezuniyet coşkusuÖzel harekat polislerinin mezuniyet coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
RTÜK fatih portakal Fox TV

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 55 yorum
susacaksın, her türlü haksızlığa adaletsizliğe karşı sesini çıkarmayacaksın, korkacaksın, yalakalık yapacaksın, ne yaparlarsa alkış tutacaksın, işte istenen vatandaş profili..
o zaman senin izlenirliğini biraz daha artıralım, varmısın aynı cümleleri hatta daha fazlasını bi daha söylemeye, hadi buyur, yiyosa tabi....
doğru söylüyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Süleyman Soylu'dan yeni mezun özel harekat polislerine: Silahın gücüne asla kapılmayın

Soylu'dan dikkat çeken sözler: Asla silahın gücüne kapılmayın!

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

Atık kağıt toplayıcıları üniforma giyecek! Bakanlık harekete geçti

Atık kağıt toplayıcıları üniforma giyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.