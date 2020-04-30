HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Portakal hakkında, “Tekalif-i Milliye"yi hatırlatarak paylaştığı twitter mesajı nedeniyle Bankacılık Kanunu'nun “İtibarın Korunması" başlıklı 74'üncü maddesini ihlal suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FOX TV Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianamede Portakal'ın 6 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Tekalifi Milliye'yi hatırlatarak, “Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" ifadesiyle, Bankacılık Kanunu'nun 74'ncü maddesini ihlal ettiği belirtildi. Başsavcılık, Portakal'ın sosyal medya paylaşımının, bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmesi yaptı. Soruşturma kapsamında Portakal'ın şikayete konu twitter linkine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Nisan tarihinde erişimin engellenmesi kararı verildiği de iddianamede belirtildi.

'DEVLETİN MUDİLERDEN PARA İSTEYECEĞİ ALGISI OLUŞTURDU'

Başsavcılık iddianamede Fatih Portakal'ın suç duyurusuna konu paylaşımını Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 ile yaptığı mücadele ortamı içinde yaptığına dikkat çekilerek “Bankacılık Kanunu 74'ncü madde gerekçesi ve ülkemizin Kovid-19 ile yaptığı mücadele ortamı dikkate alındığında, şüphelinin yaptığı paylaşımın bankalarda mevduatı ve tasarrufu bulunan mudilerin paralarını devlet tarafından koronavirüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

'İTİBARIN KORUNMASI' MADDESİNİ İHLAL ETTİ

İddianamede 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun “İtibarın Korunması" başlıklı 74'üncü maddesinin “Basın Kanunu'nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri aracılığıyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" şeklinde olduğu hatırlatıldı. Bu hükmün ihlalinin ise aynı Kanunun 158'inci maddesinde şu şekilde düzenlendiği belirtildi; “Bu Kanunun 74'üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fiil sonucu özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilebilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur"

İddianamede Bankacılık Kanunu 74'üncü maddesiyle kanun koyucunun bankacılık sektörünün itibarını ve güvenilirliğini korumayı ve müşteki BDDK'nın itibarını sarsacak şekilde haber yapılmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi. Kanun maddesinin gerekçesi de iddianamede yer aldı. Madde gerekçesi şöyle: “Bankaların faaliyetleri güvene dayandığından bankalar hakkında yapılacak haberlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi beklenir. Bankalar hakkındaki itibarı zedeleyici haberler, bu kuruluşlarda fon çekilişine veya bu kuruluşların daha kötü şartlarda fon temin etmelerine sebep olmak suretiyle malî durumlarının bozulmasına ve hatta kuruluşun sektördeki yerine bağlı olarak sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir. Bu tür haber yapacakların caydırılabilmesi amacıyla 5187 sayılı Basın Kanunu'nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla, bir banka hakkında asılsız veya bu kuruluşların itibarını kırabilecek, güvenilirliğini sarsabilecek, şöhretine veya servetine zarar verebilecek nitelikte bir haberin yayılması yasaklanmıştır. Ayrıca, Kurul ile Kurumun bankacılık sektörünün gözetim ve denetiminden sorumlu olduğu dikkate alınarak Kurul ve Kurumun itibarını sarsacak nitelikte haberler yapmak suretiyle bankacılık sektörünün bütünü hakkında olumsuz bir kanaat oluşmasının engellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle maddede, Kurul ve Kurumun itibarını zedeleyebilecek asılsız haberlerin yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır"

İddianamede Portakal'ın yazılı savunmasına da yer verildi. Portakal'ın ifadesinde "Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir" dediği kaydedildi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
2. devir gerçekleşti 2. devir gerçekleşti
Dünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildiDünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi

En Çok Okunan Haberler

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Diğer Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu

Niğde'de 3 işçiyle '1 Mayıs' kutlaması

Niğde'de 3 işçiyle '1 Mayıs' kutlaması

Ağabeyinin, annesini ve kendisini darbettiği söyleyen genç kız: Bizi öldürecek

Gördüğü şiddeti sosyal medyada paylaştı: Bizi öldürecek

Şans Topu sonuçları 29 Nisan: 2. devir gerçekleşti

2. devir gerçekleşti

Türk bilim insanları aşı için 3 yeni hücre besiyeri geliştirdi

Türk bilim insanları aşı için 3 yeni hücre besiyeri geliştirdi

Sayısal Loto sonuçları 29 Nisan: Büyük ikramiye tek kişiye gitti!

Büyük ikramiye tek kişiye gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.