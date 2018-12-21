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Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 08:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Portakal'ın sözlerine yönelik tepkisinin ardından polemik büyüdü. Dün Meclis'te de bu konuda tartışıldı.

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

CHP Burdur milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Göker, mecliste yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde olan isim Fatih Portakal’ı savundu.

Göker, “Bu ülkenin bir cumhurbaşkanı Denizli’de yaptığı bir konuşmada, herkesin cumhurbaşkanı olduğunu unutarak bizim için saygın, sizler için muhalif olan bir kişiye ‘terörist’ dedi,” ifadelerini kullandığı konuşmasının sonunda kürsüye getirdiği poşetin içerisinden "Bakın bu portakal, bu mandalina, bu da Fatih Portakal” diyerek sunucu Portakal’ın fotoğrafını çıkardı.

Göker, “Buradan size sesleniyoruz: Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal’ı size yedirtmeyiz” diyerek konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Recep Tayyip Erdoğan

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