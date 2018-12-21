Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

CHP Burdur milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Göker, mecliste yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde olan isim Fatih Portakal’ı savundu.

Göker, “Bu ülkenin bir cumhurbaşkanı Denizli’de yaptığı bir konuşmada, herkesin cumhurbaşkanı olduğunu unutarak bizim için saygın, sizler için muhalif olan bir kişiye ‘terörist’ dedi,” ifadelerini kullandığı konuşmasının sonunda kürsüye getirdiği poşetin içerisinden "Bakın bu portakal, bu mandalina, bu da Fatih Portakal” diyerek sunucu Portakal’ın fotoğrafını çıkardı.

Göker, “Buradan size sesleniyoruz: Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal’ı size yedirtmeyiz” diyerek konuşmasını noktaladı.



