HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Fatih Portakal 'yüzde 99.9' diyerek açıkladı! İşte altılı masanın adayı ve yardımcıları...

Fatih Portakal 'yüzde 99.9' diyerek açıkladı! İşte altılı masanın adayı ve yardımcıları...

29.11.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni açıklayan 6'lı masada gözler yeniden cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi. Dün açıklanan Anayasa taslağındaki satır aralarına dikkat çeken gazeteci Fatih Portakal, 6'lı masanın adayını açıkladı. "Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti." diyen Portakal, yüzde 99 diyerek isim verdi. Portakal ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılarının da kim olacağını söyledi.

Fatih Portakal 'yüzde 99.9' diyerek açıkladı! İşte altılı masanın adayı ve yardımcıları...

Türkiye seçim için geri sayımını sürdürürken, siyasi partiler ve ittifaklar da çalışmalarına hız verdi. Son olarak AK Parti "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programıyla İstanbul'da seçim startını verirken; CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi'nden (SP) oluşan 6'lı masanın 84 maddelik 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi' açıklandı.

6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Siyaset kulisleri her geçen gün hareketlenirken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun yanıtı ise henüz belli değil.

FATİH PORTAKAL YÜZDE 99.9 DİYEREK İSİM VERDİ

6'lı masanın adayıyla ilgili gazeteci Fatih Portakal'dan ise çok konuşulacak bir iddia geldi. Youtube kanalı üzerinden yayın yapan Fatih Portakal cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yaptığı canlı yayında, şu ifadeleri kullandı:

fgdgd

Dün açıklanan 6'lı masanın anayasa taslağında 7 yıl süre sonunda cumhurbaşkanı olan kişi bir daha siyasete dönmeyecek denildi. Bu durumda 54 yaşındaki Ekrem İmamoğlu elendi, 55 yaşındaki Ali Babacan elendi, 63 yaşındaki Ahmet Davutoğlu elendi hatta 66 yaşındaki Meral Akşener de elendi. Bu isimler uzun yıllar daha siyasetin içerisinde olacaktır.

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu! Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

Mansur Yavaş ise HDP'den ambargolu bir isim.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal 'aday altılı masanın içerisinden çıkacak' demişti. Ben bu cümleye baktığımdan altı liderin içerisinden çıkacağını hissediyorum .

Geriye sadece 81 yaşındaki Temel Karamollaoğlu ile 73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu kalıyor.

"NET BİR ŞEKİLDE O İSİM KEMAL KILIÇDAROĞLU"

CHP lideri de hep 'benim, ben' diyor. Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti. Eğer 6'lı masanın adayı 6 liderden biri olacaksa net bir şekilde o isim Kemal Kılıçdaroğlu.

hgfh

YARDIMCILARI KİMLER OLACAK?

Geçiş sürecinde 6'lı masadaki diğer tüm liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreceğiz. Taşın altına herkes elini koyacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan tüm Türkiye'ye duyuracak! Bakan Yanık duyurdu, gözler o tarihe çevrildiErdoğan tüm Türkiye'ye duyuracak! Bakan Yanık duyurdu, gözler o tarihe çevrildi
Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar ettiSahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti
Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal seçim 6'lı masa

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'

Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'

Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'

Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.