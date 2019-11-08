Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme!

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumundaki cesetleri üzerindeki inceleme sürüyor.

Ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan da avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumuna geldi. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Alkan, cenazeleri teslim almak için önce savcılığa başvurduğunu söyledi. Alkan, sonrasında da defin işlemlerini yapabilmek için Adli Tıp Kurumuna dilekçe vererek cenazelerin kendisine teslim edilmesini istediğini belirtti.

Oya Yetişkin'in kendisinin 35 yıllık arkadaşı olduğunu anlatan Alkan, diğer kardeşlerden Kamuran Yetişkin'in de kendisine vasiyette bulunduğunu ifade etti.

"'SANA VASİYETTE BULUNUYORUM' DEMİŞTİ"

Alkan, ailenin ekonomik zorluklar yaşadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Kamuran bana, 'Bizim başımıza bir şey gelirse, bizim hakkımızı koruyacağına eminim. Sana vasiyette bulunuyorum.' demişti. Savcılığa gittim ve ifade verdim. Adli Tıp Kurumuna yönlendirildim. Cenazeyi almamı uzatıyorlar. Ben kardeşlerin 35 senelik arkadaşıyım aileden gelip arayan biri yok. Anons ediyorum sizlerin aracılığıyla ama kimse gelmiyor. Teşhis için beni içeri sokarlarsa siyanür içtikleri için maskeyle gireceğim. Benim cenazeyi tespit etmem gerekiyor."