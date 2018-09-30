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Fatih'te ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 12:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Yenikapı sahili kayalıklarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Fatih'te ceset bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri, boğazı kesik halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih Yenikapı

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