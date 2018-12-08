Fatih'te gece yarısı korkutan yangın

Yangın, saat 02:00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Selçuk Sultan Cami Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan ve ikinci el beyaz eşya satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri binanın dış cephesine de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan binaya köpüklü su ile müdahale etti. Yangın nedeniyle alevler binanın üst katlarına sıçradı. Yangın esnasında binada bulunan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst katlarda mahsur kalan 10 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından iş yeri içerisinde yanan malzemeleri dışarı çıkartırken, iş yeri ve bina içerisinde soğutma çalışması yaptı. Yangın esnasında itfaiye merdiveni yardımıyla üst katlarda bulunan daireler itfaiye personeli tarafından kontrol edildi.