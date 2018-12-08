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Fatih'te gece yarısı korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 04:00 | Son Güncelleme

Fatih’te 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevler içerisinde kalan binanın üst katlarında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 02:00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Selçuk Sultan Cami Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan ve ikinci el beyaz eşya satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri binanın dış cephesine de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan binaya köpüklü su ile müdahale etti. Yangın nedeniyle alevler binanın üst katlarına sıçradı. Yangın esnasında binada bulunan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst katlarda mahsur kalan 10 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından iş yeri içerisinde yanan malzemeleri dışarı çıkartırken, iş yeri ve bina içerisinde soğutma çalışması yaptı. Yangın esnasında itfaiye merdiveni yardımıyla üst katlarda bulunan daireler itfaiye personeli tarafından kontrol edildi.

Yangın nedeniyle sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sona ererken, yangın sonrası iş yerinde ve binanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.

ALEV ALEV YANMASI KAMERADA

Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, binanın giriş katında bulunan iş yerinde başlayan ve üst katlara sıçraması ve itfaiye ekiplerin müdahale ettiği görülüyor. Görüntülerde yangının giriş katta başlaması ve üst katlara sıçradığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Fatih yangın

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