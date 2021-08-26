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  4. Fatih'te kadına şiddet! Darbedip zorla otomobile bindirdi, görüntüleyenlere tehditler savurdu

Fatih'te kadına şiddet! Darbedip zorla otomobile bindirdi, görüntüleyenlere tehditler savurdu

26.08.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre kadını darp eden adam daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Haliç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek sokak ortasında kadını darp etti.

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DARBETTİ, ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRDİ

Yerde yatan kadına bir süre eliyle vuran adam, daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan bu anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam bir süre kadını darp ediyor. Yerde yatan kadın adama kendisini bırakması için yalvarıyor. Daha sonra kadını zorla otomobiline bindirmeye çalışıyor. Bu sırada cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden adam kayıt alan kişiyi kurşun yağdırmakla tehdit ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet İstanbul Fatih
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