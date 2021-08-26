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  4. Metrobüsteki kalabalıktan faydalanmış! Yankesici kadının üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Metrobüsteki kalabalıktan faydalanmış! Yankesici kadının üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

26.08.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da metrobüs duraklarında kalabalığın arasından rastgele insan seçerek yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan kadınlar, yakayı ele verdi. Güvenlik kameralarına yakalanan 3 kadın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Metrobüsteki kalabalıktan faydalanmış! Yankesici kadının üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz Pazar günü Haramidere metrobüs istasyonunda vatandaşların çanta ve ceplerini gözetledikleri görülen 3 kadını takibe aldı.

ÜZERLERİNDEN BİN TL, 501 DOLAR, 5 EURO ÇIKTI!

Zanlıların Filipinler uyruklu M.U. isimli kadın şahsı sıkıştırmak suretiyle çantasının içerisinden cüzdanını aldıklarını fark eden ekipler, harekete geçti. Suçüstü gözaltına alınan Y.D. (24) ve B.D. (22) ile N.A. (17) isimli şüpheli şahısların üzerinde bulunan bin TL, 501 dolar ve 5 euro sahibine teslim edildi.

5 İLÇEYİ MESKEN TUTMUŞLAR! 7 AYRI OLAYIN FAİLİ ÇIKTILAR

Yapılan araştırmada yakalanan şüphelilerin 26.06.2021 - 18.08.2021 tarihleri arasında Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ilçeleri sınırlarındaki farklı metrobüs istasyonlarında meydana gelen 7 ayrı yankesicilik olayının faili olduğunu belirledi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul
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