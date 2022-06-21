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  4. Fatih'te otomobil çarpan fırıncı: Biz 9 canlıyız, sıkıntı yok

Fatih'te otomobil çarpan fırıncı: Biz 9 canlıyız, sıkıntı yok

21.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan fırıncı Şahin Teyfur, 1 saat sonra işine döndü. Tedavisinin ardından konuşan Teyfur, ''Bana çarpan adam beni hastaneye götürdü. Sağ olsun hastanede de başımdaydı. Bizde durmak yok, çalışmaya devam. Biz 9 canlıyız sıkıntı yok. Hastaneden döndüğümde saat 12.00'ydi" dedi.

Fatih'te otomobil çarpan fırıncı: Biz 9 canlıyız, sıkıntı yok

Fatih Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde fırında çalışan Şahin Teyfur, saat 11.00 sıralarında ziyaret ettiği esnaf arkadaşının yanından ayrılarak yolun karşısına geçmek istedi. Teyfur'a otomobil çarptı. Teyfur, daha sonra kendisine çarpan otomobil sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Teyfur bir saat sonra fırına dönerek çalışmaya devam etti.

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"DOKUZ CANLIYIZ"

Yaşadığı kazayla ilgili konuşan Teyfur, "Karşıya geçiyordum. O sırada araç hızlı geliyordu. Ben de fırına geçiyordum. Fırında pişen ekmek, simit vardı. Onları çıkarıyorduk. Ben de acele ettim ürünler yanmasın diye. Ben de hızlıydım, araba da hızlıydı. Ben görmedim büyük bir araçtan dolayı. Bana çarpan adam beni hastaneye götürdü. Sağ olsun hastanede de başımdaydı. Biz de 9 canlıyız sıkıntı yok. Hastaneden döndüğümde saat 12.00'ydi. Bizde durmak yok, çalışmaya devam" dedi.

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(DHA)

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